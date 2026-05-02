Politique

Le Roi nomme le prince héritier Moulay El Hassan coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des FAR

Le roi Mohammed VI a nommé le prince héritier Moulay El Hassan coordinateur des bureaux et services de l'état-major général des FAR.

Le roi Mohammed VI a nommé le prince héritier Moulay El Hassan coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des Forces armées royales, annonce un communiqué du cabinet royal.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/05/2026 à 17h55

Voici le texte du communiqué du cabinet royal:

«Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a assuré lorsqu’Il était prince héritier la coordination des bureaux et services de l’état-major général des Forces armées royales, depuis 1985, date de sa nomination à ce poste par son auguste père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que dieu ait son âme en sa sainte miséricorde.

Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, a bien voulu nommer, ce jour, son altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des Forces armées royales.

Les Forces armées royales se basent, dans l’accomplissement de leur devoir national et de leurs missions humanitaires et sociales, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, que dieu le préserve, sur un ensemble de nobles valeurs, notamment celles de la compétence et de la discipline, de la droiture et de l’engagement, du patriotisme sincère et du sens élevé de la responsabilité dont s’imprègnent leurs différentes composantes et ce, en demeurant constamment attachées et fidèles à leur devise éternelle: Dieu, la Patrie, le Roi».

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/05/2026 à 17h55

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