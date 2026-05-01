Voici où en sont les travaux de construction du port Dakhla Atlantique

Les travaux de construction du port Dakhla Atlantique affichent un taux de réalisation de 57,16% concernant la progression physique, tandis que la progression financière atteint 48,63%. C’est ce qui ressort du communiqué publié par le ministère de l’Équipement et de l’Eau à la suite de la réunion de la commission portuaire tenue jeudi 30 avril à Rabat.

Au cours de cette réunion, les principaux travaux du projet ont été passés en revue. On apprend ainsi que les travaux de dragage ont été lancés, tout comme la préfabrication des éléments de quai, les travaux de remblaiement et l’installation des Cubipods.

Sur le plan des études, ont été examinés l’adaptation de la conception globale du port, la mise à jour des études de houle et l’achèvement de l’étude géotechnique complémentaire. L’approbation du marché de surveillance confié à SOCOTEC a également été validée.

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Les travaux les plus importants dont le lancement est prévu en 2026 ont été également abordés. Il s’agit notamment de l’adoption du plan d’ensemble définitif du projet, de l’achèvement des opérations de déchargement maritime, du début des travaux de construction des quais et de l’achèvement des travaux sur les terres gagnées sur la mer, en plus des principaux indicateurs de performance en matière de santé, de sécurité et d’environnement.

Aperçu des travaux du port Dakhla Atlantique (S.Bouaamoud/Le360).. le360

Situé à 40 km au nord de Dakhla dans la commune rurale El Argoub, le port Dakhla Atlantique, doté d’un budget de 12,5 milliards de dirhams, s’inscrit dans un programme intégré associant infrastructures portuaires, parc d’activités industrielles halieutiques, zone industrielle et logistique, ainsi que infrastructures hors site.

Le programme inclut la réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer, d’une station d’épuration des eaux et d’installations d’alimentation en électricité. Une route de raccordement de 7 km reliera le port à la route nationale 1. Un pont d’accès en mer de 1.200 mètres assurera la connectivité maritime, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Le port comprendra trois bassins. Le bassin de commerce disposera de 675 mètres de quais à moins 16 mètres, 185 mètres de quais de service, un poste pétrolier et un poste roulier de 45 mètres, sur 30 hectares de terre-pleins. Le bassin de pêche offrira 1.662 mètres de quais à moins 12 mètres sur 28,8 hectares. Le bassin de réparation navale, quant à lui, comportera 200 mètres de quais à moins 12 mètres sur 2.018,6 hectares.