Port Dakhla Atlantique: à moitié achevé, voici à quoi ressemble actuellement le futur hub maritime

Lancé sous la haute impulsion du roi Mohammed VI, le port Dakhla Atlantique constitue l’un des projets les plus emblématiques du programme de développement des provinces du Sud. Il ambitionne de transformer la région de Dakhla-Oued Eddahab en un hub régional des industries maritimes, du commerce international et des énergies renouvelables. Ce mégaprojet, d’une portée économique et géostratégique majeure, matérialise la volonté royale de faire des provinces du Sud une locomotive de croissance tournée vers l’Afrique.

«Ce port se positionnera comme la porte d’accès des pays du Sahel à l’Atlantique en cohérence avec l’initiative royale pour l’Atlantique», rappelle Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau. Il a également souligné le rôle central que jouera cette infrastructure dans le développement du secteur énergétique marocain, notamment par l’exportation de l’hydrogène vert, ressource clé de la transition énergétique mondiale.

«Le port Dakhla Atlantique sera un maillon essentiel du développement économique et énergétique du Maroc, mais aussi un moteur d’intégration avec notre profondeur africaine», affirme à son tour Nisrine Louzzi, directrice de l’aménagement du nouveau port Dakhla Atlantique.

Chantier du port Dakhla Atlantique vu du ciel (S.Bouaamoud/Le360.)

Au-delà de sa dimension économique, le port Dakhla Atlantique incarne une affirmation de la souveraineté et du leadership marocains. Il traduit la vision de long terme du roi Mohammed VI, axée sur un développement équilibré, durable et inclusif du territoire national. À l’occasion de la cinquantième commémoration de la Marche verte, ce projet s’impose comme un symbole fort de la renaissance des provinces du Sud, marquant leur intégration pleine et entière dans la dynamique nationale et africaine.

Dans le cadre de cette commémoration, le ministre de l’Équipement et de l’Eau s’est rendu dans la région de Dakhla-Oued Eddahab pour constater l’état d’avancement des chantiers structurants placés sous la tutelle de son département. Cette visite illustre la volonté du gouvernement d’accompagner la dynamique économique, en assurant la cohérence et la continuité des projets d’infrastructure dans l’esprit de la vision royale.