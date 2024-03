Portrait. Nisrine Iouzzi, la crack marocaine aux commandes du titanesque port Dakhla Atlantique

Portée par des ambitions sans bornes et une expertise pointue, Nisrine Iouzzi mène d’une main de maître le développement du port Dakhla Atlantique. Celle qui est aujourd’hui aux manettes de ce projet colossal a su forger son expertise à travers des études supérieures spécialisées au Maroc, ainsi qu’une carrière jalonnée de postes clés dans la gestion et la planification de projets maritimes importants. Ses compétences, acquises sur le terrain, l’ont préparée à relever le défi de cette infrastructure d’envergure.

L’histoire de Nisrine Iouzzi est donc celle d’une ascension guidée par la soif de connaissance et l’engagement pour le développement de son pays. Formée à l’École nationale supérieure des mines de Rabat, elle s’est rapidement distinguée par son intérêt pour les défis environnementaux et hydrauliques, un domaine où la précision et l’innovation sont primordiales.

Poursuivant sur cette lancée, elle a étoffé ses connaissances à l’École Mohammadia d’ingénieurs pour maîtriser la modélisation numérique de l’environnement naturel. Sa quête l’a menée à obtenir un doctorat en hydrodynamique marine, une spécialisation qui préfigurait sa future implication dans le projet ambitieux du port Dakhla Atlantique.

Nisrine Iouzzi n’a pas tardé à mettre ses compétences au service de sa patrie. Ses premiers pas professionnels, en tant que cheffe de projet pour l’Agence de promotion et de développement économique et social des provinces du Sud, l’ont vue orchestrer des projets d’urbanisation à Laâyoune, affirmant ainsi son rôle dans l’amélioration des infrastructures régionales.

Son expertise reconnue l’a également conduite au ministère de l’Équipement et de l’Eau, où elle a œuvré pour la protection et l’organisation du domaine public maritime, un préambule à son rôle actuel où elle allie vision stratégique et exigence technique.

En prenant les rênes du projet Dakhla Atlantique, Nisrine Iouzzi ne se contente pas de diriger une simple construction, elle orchestre la naissance d’un hub économique et maritime stratégique. Pour elle, ce projet pharaonique s’ancre résolument dans un plan royal visionnaire, avec pour ambition de positionner stratégiquement la région au cœur des échanges maritimes internationaux. Ce port incarne également l’avenir et symbolise l’engagement du Maroc envers ses générations futures.