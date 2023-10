Exclusif. Fin des travaux en 2028, un savoir-faire 100% marocain, une femme aux manettes... Voici l’état d’avancement du titanesque port Dakhla Atlantique

Une véritable fourmilière étalée sur une superficie de 1.650 hectares où l’activité ne s’arrête jamais grâce à quelque 1.400 employés entre cadres et ouvriers. L’objectif est de livrer, dans les délais impartis, ce gigantesque chantier fin 2028, comme le stipule la convention signée en présence du Souverain en février 2016.

«Il s’agit de l’un des plus importants projets d’infrastructure au Maroc. C’est un projet structurant pour la région et une composante essentielle du plan de développement des provinces du Sud», nous déclare sur place Nisrine Iouzzi, qui chapeaute la Direction de l’aménagement et du suivi de la réalisation du port Dakhla Atlantique.

Une aubaine pour la région, mais aussi pour tout le pays: de grandes opportunités d’investissement, la création d’emplois aussi bien au port qu’au sein de la zone logistique et une extraordinaire capacité d’adaptation de nos infrastructures portuaires avec l’évolution à l’international du transport maritime. «Ce sera un autre important portail du Maroc sur l’Afrique et le monde», ajoute Nisrine Iouzzi.

Pour le moment, les équipes chargées de mener à bien ce projet sont en train de mettre les touches finales à un pont maritime long de 1,3 km et à des digues de protection couvrant 6,7 km, selon les explications qui nous ont été fournies par Abderrahmane Allou, chef de projet, qui explique que des technologies aux normes internationales ont été utilisées pour la première fois au Maroc lors de ces travaux. «Et grâce à des compétences 100% marocaines», se félicite notre interlocuteur.

Lire aussi : Vidéo. Lancement des travaux de construction de la route de raccordement au nouveau port Dakhla Atlantique

Le port Dakhla Atlantique comportera un ensemble d’ouvrages: un bassin de commerce avec un poste pétrolier, un bassin de pêche côtière et hauturière qui devra assurer un trafic prévisionnel de près d’un million de tonnes de produits maritimes, et un bassin de réparation navale.

Le projet sera également doté de plusieurs ouvrages de connectivité, dont un pont d’accès en mer, une route de raccordement du port à la route nationale N°1 de 7 km, entre autres.

Les travaux de ce chantier se déroulent aussi dans un parfait respect des normes écologiques qui seront bénéfiques non seulement au sein de ce port situé à 40 kilomètres de Dakhla, mais aussi pour toute la région. «Des formations relatives au respect de l’environnement sont dispensées de manière régulière aux cadres et aux employés de ce projet», assure Siham Knider, responsable du volet environnement.

Pour les 1.400 cadres et employés de ce projet, sachez que 1.000 d’entre eux résident sur place, où toutes les commodités ont été prévues à leur service et pour leur confort: diverses prestations médicales, une mosquée, des terrains de sport, des dortoirs, la restauration et même des commerces.