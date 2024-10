Casablanca: tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux blocs de toilettes publiques

Casablanca se dote de nouvelles installations sanitaires. Soixante blocs de toilettes publiques seront installés dans plusieurs quartiers de la ville, moyennant un investissement de 11,5 millions de dirhams.

«Ces blocs sanitaires au design moderne et robuste répondent aux exigences de sécurité, d’accessibilité et de durabilité», précise Mohamed Nejjari, technicien en génie civil au sein de la Société de développement local (SDL) Casa Baïa, maître d’ouvrage du projet, ajoutant que ces nouvelles toilettes publiques sont adaptées aux besoins de tous les citoyens, y compris ceux des personnes à mobilité réduite.

Le choix des emplacements a été effectué après une concertation avec les collectivités locales, les autorités et la société régionale multiservices (SRM), en prenant en compte les contraintes du raccordement au réseau de distribution d’eau et d’électricité et à celui de l’assainissement. De manière générale, «les emplacements ciblent les espaces publics très fréquentés, là où la demande de telles infrastructures est la plus forte», ajoute notre interlocuteur.

Confort et sécurité pour les usagers

Selon le cahier des charges du projet, les nouveaux blocs de toilettes publiques à Casablanca doivent respecter des critères rigoureux en matière de sécurité, de fonctionnalité et d’intégration. Ainsi, les blocs et les cabines ont été équipés de matériaux résistants et de systèmes de fermeture sécurisés, garantissant aux usagers un usage mêlant confort et sécurité. Les blocs sanitaires ont été également conçus pour occuper un espace réduit, facilitant ainsi leur installation dans les lieux publics, et ont été habillés d’une décoration extérieure sobre, permettant leur intégration à leur environnement urbain.

À l'intérieur d'une toilette publique. (Casa Baïa)

Dans le détail, chaque bloc comprend au minimum deux cabines séparées pour hommes et femmes, avec des entrées distinctes clairement identifiées et munies d’un signal d’occupation, afin d’assurer accessibilité et intimité aux usagers, ainsi qu’une organisation optimale. Outre un éclairage adéquat, chaque cabine dispose d’un système de ventilation suffisamment puissant pour assurer un renouvellement de l’air efficace. Un système de détection d’incendie et des caméras de surveillance, positionnées à l’extérieur des blocs, viennent renforcer la sécurité des lieux.

Des équipements sanitaires faits pour durer

Au chapitre des équipements sanitaires, chaque bloc est doté de cuvettes de toilette de qualité supérieure, de distributeurs de papier hygiénique, de serviettes en papier ou de sèche-mains automatiques, de distributeurs de savon liquide, de miroirs et de lavabos avec des robinets à déclenchement infrarouge ou à bouton-poussoir. Surtout, cet ensemble d’équipements a été choisi pour résister à un usage intensif et assurer un fonctionnement sur une longue durée.