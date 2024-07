Casablanca tente de relancer son marché de toilettes publiques

Il s’agit d’une énième tentative de relance du projet de toilettes publiques à Casablanca qui peine à se concrétiser depuis 2018. Casa-Baïa a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de blocs sanitaires, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 25 juillet. «Le prestataire sélectionné devra fournir, installer et mettre en service 30 à 60 blocs de toilettes publiques sur le territoire de la commune de Casablanca (qui compte 16 arrondissements)», lit-on.

Le marché est estimé à plus de 11,5 millions de dirhams, soit en moyenne un coût de 180.000 dirhams par bloc. Les sites d’implantation des sanisettes seront déterminés par le maître d’ouvrage sur le périmètre de la commune. Le marché se décline en deux tranches. Chacune des phases concerne la livraison de 30 blocs dans un délai de 3 mois. Ainsi, le délai global du marché est de 6 mois.

«Dans le détail, l’adjudicataire devra assurer la fourniture et l’installation d’un bâtiment modulaire composé de 2 blocs occupant le moins d’espace possible et offrant un espace intime. Chaque bloc est composé d’un minimum de 2 cabines (homme/femme) clairement marquées et avec des entrées distinctes», lit-on encore.

Ces cabines doivent en outre être équipées de système de ventilation et de détection d’incendie ainsi que des caméras de surveillance installées à l’extérieur. Elles doivent aussi être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Sans oublier que les surfaces extérieures des blocs sanitaires doivent permettre l’installation des équipements d’affichages publicitaires.

L’Economiste rappelle que la SDL Casa-Baïa a déjà lancé un appel d’offres similaire l’année dernière pour un budget de 20 millions de dirhams. Entre-temps, ce montant a été revu à la baisse pour s’établir à 11,4 millions de dirhams, alors que les spécificités techniques sont pratiquement les mêmes.

Dans un premier temps, il était prévu de commencer avec une tranche d’une trentaine de sanisettes, qui devaient être installées notamment au parc Ligue Arabe (3), place 16 Mai (2), Promenade de la Mosquée Hassan II (8), Corniche (13), Parc Murdoch (2)… Quant à l’accès, il doit être gratuit pour les usagers. Les horaires d’ouverture varient de 8 à 19h en basse saison et jusqu’à 21h en haute saison (juin, juillet, août et septembre).

«Il s’agit-là, rappelons-le, du énième appel d’offres pour des toilettes publiques à Casablanca. Ce projet peine à se concrétiser depuis des années, car au-delà de l’aménagement, il faut aussi instaurer un modèle de gestion et d’entretien durable», souligne le quotidien.