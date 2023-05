Martil: des toilettes publiques qui coûtent 160.000 dirhams chacune

La commune urbaine de Martil, qui relève de la préfecture de M’Diq, vient d’accorder à une entreprise privée un marché pour la construction de cinq toilettes publiques pour une enveloppe budgétaire de plus de 890.000 dirhams, à raison d’environ 160.000 dirhams chacune.

Dès que la décision a été rendue publique, après la séance d’ouverture des plis, lundi, des voix se sont élevées pour critiquer la présidence de la commune, appelée à fournir toutes les informations relatives à ce marché public.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 18 mai, «des élus de l’opposition sont montés au créneau et ont demandé au président de publier sur la page officielle de la commune urbaine tous les détails de ce projet, notamment les plans de ces toilettes et les lieux de leur construction».

Ces informations, indiquent les mêmes sources, «leur permettront de faire des comparaisons avec des projets similaires lancés dans d’autres villes du nord et leur coût de réalisation», d’autant que «la commune urbaine de Martil, lourdement endettée, n’arrive pas même parfois à s’acquitter des factures de consommation d’eau et d’électricité». Ce qui provoque, fait savoir la même source, «des coupures de courant occasionnant des dégâts sur les installations techniques et des perturbations du service public».

Du côté de la présidence, poursuit le quotidien, «un vice-président assure que le marché relatif à la construction de ces toilettes publiques s’est déroulé dans la transparence, le respect de la loi et l’égalité des chances entre les entreprises qui étaient en course».

Et de préciser que «les toilettes publiques en question seront construites sur de larges superficies, dans le respect des normes techniques, à l’instar de celles bâties sur la plage Belyounech dans la préfecture de M’Diq». D’ailleurs, a-t-il souligné, «des commissions assureront le suivi du chantier et le respect du cahier des charges sous la supervision des autorités locales».