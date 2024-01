Ordures, absence de toilettes: ces maux qui rongent Casablanca

La question du ramassage des ordures dans la métropole se pose avec acuité dans certaines zones de la ville. Dans l’arrondissement d’Anfa, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son numéro du jeudi 4 janvier, et plus particulièrement dans la zone d’El Hank, certaines voies d’accès à la plage sont devenues des dépotoirs. Les ordures s’amoncellent, aux abords de la corniche et de la zone d’activité touristique. La situation ne plait ni aux habitants, ni aux exploitants des établissements de restauration et les deux entreprises chargées par le conseil de la ville, au titre d’un contrat de gestion déléguée, du ramassage des ordures ménagères sont pointées du doigt.

Ainsi que les arrondissements. En effet, selon les termes du contrat de délégation, explique le quotidien, des commissions spéciales sont mises en place au sein de chaque arrondissement, dont la mission est de contrôler l’exécution de la tâche confiée à ces deux entreprises, repérer les points noirs, les signaler et s’assurer que le problème est réglé après l’intervention des services des deux sociétés.

D’ailleurs, les arrondissements sont tenus de produire des rapports périodiques sur l’activité des deux entreprises et de les interpeller à chaque fois que la situation l’exige. Pour l’heure, ce ne sont que des cas isolés, et nous sommes bien loin de la situation que la ville a connue, il y a quelques années, avant la conclusion d’un nouveau contrat de gestion déléguée.

Mais la ville doit également faire face à l’absence de toilettes publiques. Les lieux existants sont soit fermés, soit insalubres. Pourtant, souligne le quotidien, le Conseil de la ville a consacré un budget de plus de 10 millions de dirhams pour le projet de mise en place de toilettes publiques.

Le quotidien parle de 60 unités aménagées dans différentes zones de la ville, mais celles qui ont déjà été réalisées soulèvent de nombreuses interrogations. Al Akhbar donne l’exemple des sanitaires publiques situés dans certaines zones et qui sont tout simplement inutilisables.

Or, d’après le quotidien, c’est la société de développement local Casa Environnement qui a été chargée de réaliser ce projet et d’en assurer l’accompagnement afin de répondre au mieux aux besoins de la population locale en la matière.