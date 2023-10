Casablanca: des promoteurs immobiliers ont abandonné 5 millions de tonnes de déchets inertes

Les promoteurs immobiliers à Casablanca construisent des logement puis les vendent et quittent les lieux en abandonnant des tonnes de déchets inertes (briques, béton, tuiles et autres) qui s’accumulent dans plusieurs arrondissements.

Des camions déversent ces déchets dans la nuit dans plusieurs quartiers de la ville et repartent sans se soucier des désagréments qu’ils causent à l’environnement et aux habitants, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du 10 octobre.

L’accumulation durant cinq ans de ces rebus de construction et de démolition a atteint dans certaines zones 3 mètres de hauteur et 5 millions de tonnes. Des déchets qui posent de gros problèmes d’environnement et de gestion aux conseils des communes, aux arrondissements et aux autorités administratives.

Pour remédier à cette situation, les élus et les autorités ont recours à des solutions provisoires comme la location de chargeuses et de camions pour transporter des tonnes de déchets vers la décharge publique de Mediouna.

Les sociétés chargées de la gestion des déchets ménagers, Arma et Averda, se sont portées volontaires pour accomplir cette «mission exceptionnelle» à la demande de la présidente du conseil de la ville.

L’adjoint de la maire de Casablanca Ahmed Afilal, chargé de la propreté, a indiqué que «les déchets inertes constituent l’un des défis qu’affronte le commune sachant que durant les précédents mandats ce genre de déchets a été dissocié de ordures ménagères. Dans le cadre de la continuité de l’administration la mairie travaille sur plusieurs formules et solutions pour régler ce problème en coordination avec le ministère de l’Intérieur, les autorités locales et les sociétés chargées de la propreté».

L’adjoint du maire indique que le conseil de la ville est en train de finaliser l’acquisition d’un foncier pour ensevelir les déchets inertes. La première phase consiste à collecter 5 millions de tonnes de ces déchets par les sociétés de gestion des ordures précitées.

C’est le ministère de l’Intérieur, poursuit le même intervenant, qui financera ce projet (150 millions de dirhams) sachant que les deux sociétés devront collecter ces rebus et les mettre dans des conteneurs à ordures moyennant 120 dirhams la tonne.

Le conseil de la ville a pris une décision ferme pour imposer une discipline aux promoteurs immobiliers et aux particuliers qui effectuent des aménagements dans leurs maisons.

Dorénavant ils devront s’acquitter, au préalable, d’une redevance pour bénéficier du service de la pose et de transport des déchets inertes vers la nouvelle décharge de Nouaceur.