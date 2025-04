Maroc-UE: 60 milliards d’euros d’échanges en 2024

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Union européenne poursuivent leur dynamique ascendante. En 2024, le volume total des échanges a franchi la barre des 60 milliards d’euros, enregistrant une hausse de 7% par rapport à 2023 et de 53% comparé aux niveaux d’avant la pandémie. Ces données proviennent d’une note publiée par la délégation de l’Union européenne au Maroc, à l’occasion de sa participation à la 17e édition du Salon international de l’Agriculture (SIAM), relayées par le quotidien Les Inspirations Eco.

Dans le détail, les exportations marocaines vers l’UE se sont élevées à 25,2 milliards d’euros, tandis que les importations en provenance du Vieux Continent ont atteint 35,2 milliards d’euros. L’Union européenne reste ainsi le principal partenaire commercial du Maroc, en représentant près de la moitié de ses importations et plus de 60% de ses exportations. Le Royaume occupe également la première place parmi les partenaires de l’UE en Méditerranée du Sud, et l’Union représente plus de la moitié des investissements étrangers réalisés au Maroc en 2024.

L’agriculture constitue un pan essentiel de cette relation économique. Alors que le Maroc et l’UE célèbrent les 25 ans de leur accord d’association entré en vigueur en 2000, le volet agricole du commerce bilatéral continue d’évoluer positivement. En 2024, les échanges agricoles ont atteint 7 milliards d’euros, soit une progression annuelle de 1% et représentant 12% du volume total des échanges, lit-on.

Depuis la mise en œuvre de l’accord agricole en 2012, les exportations marocaines agricoles vers l’UE ont plus que triplé, atteignant 3,4 milliards d’euros, ce qui représente 14% des exportations marocaines vers l’Union. De leur côté, les exportations agricoles européennes vers le Maroc se sont établies à 3,6 milliards d’euros, soit 10% des exportations totales de l’UE vers le Royaume, avec un volume trois fois supérieur à celui de 2012. Le solde commercial affiche ainsi un excédent de 200 millions d’euros en faveur de l’UE.

Le Maroc s’est affirmé en 2024 comme le principal fournisseur de l’UE en légumes, avec plus d’un million de tonnes exportées, pour une valeur de 1,7 milliard d’euros, soit une croissance de 7% par rapport à l’année précédente. Les tomates, à elles seules, représentent 581.000 tonnes et 29% des exportations agricoles marocaines en valeur, écrit Les Inspirations Eco.

Sur le plan des importations, le blé tendre reste le principal produit agricole acheté par le Maroc auprès de l’UE, avec un volume de 3,7 millions de tonnes en 2024, équivalant à 785 millions d’euros. Ce produit représente à lui seul 22% de la valeur totale des importations agricoles marocaines en provenance de l’Union.

Après une hausse significative en 2023 (4,6 millions de tonnes), les importations de blé ont reculé de 19% en 2024. Néanmoins, l’UE a couvert près de 60% des besoins marocains en blé, consolidant son rôle crucial dans la sécurité alimentaire du pays.

La France s’est imposée comme le principal fournisseur de blé tendre du Maroc, avec 1,9 million de tonnes livrées en 2024 sur un total de 4,8 millions de tonnes importées. Le pays confirme ainsi son rôle de pilier dans les exportations agricoles européennes à destination du marché marocain.