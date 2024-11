«Le partenariat Maroc-UE se défend par les actes et non des paroles», affirme Nasser Bourita à l’adresse d’Oliver Varhelyi

«Le partenariat avec l’Union européenne est arrivé à une période charnière», qui requiert «la confirmation de l’engagement de l’UE dans ce partenariat à travers des actes au-delà des expressions verbales», a déclaré Nasser Bourita au terme de ses entretiens, ce lundi 25 novembre à Rabat, avec le commissaire européen chargé du Voisinage et de l’Élargissement, Oliver Varhelyi, qui effectue une visite de travail au Maroc.

«Il faut que tout ce qui se dit dans les capitales européennes sur l’importance du partenariat de l’Union européenne avec le Maroc soit traduit par des actes et des solutions concrètes face aux provocations et au harcèlement», qui prennent des formes politiques et juridiques et qui tentent de porter préjudice à ce partenariat, a expliqué le haut responsable gouvernemental devant son interlocuteur européen.

«Aujourd’hui, le Maroc attend de l’Union européenne qu’elle dise de quelle manière elle compte faire face aux provocations. Le Maroc attend que l’UE envoie des signaux et des propositions matérielles qui reflètent son attachement à ce partenariat et qui répondent aux défis qui se posent», a martelé Nasser Bourita avant de réaffirmer la position du Maroc exprimée par le roi Mohammed VI dans son discours du 6 novembre dernier. Le Souverain avait alors rappelé qu’il ne «peut y avoir de partenariat au détriment de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Royaume du Maroc».

Et d’ajouter que le pays est «pleinement engagé dans son partenariat avec l’UE. Aujourd’hui, la balle est dans le camp de l’UE», a-t-il poursuivi. «Autant le Maroc est engagé dans ce partenariat, autant il demande à ses partenaires européens de traduire cet engagement par des actes.»

Lire aussi : Le chemin du «partenariat d’exception renforcé» passe par Bruxelles

Pour sa part, le commissaire européen a remercié le ministre pour la réussite du travail commun effectué en faveur des deux parties. Répondant aux sollicitations de Nasser Bourita, Olivier Varhelyi a déclaré: «Nous sommes toujours avec vous, car le problème que vous avez évoqué ne se pose pas uniquement pour le Maroc, c’est aussi valable pour l’UE. Il faut trouver une solution commune et c’est la raison pour laquelle j’ai réservé ma dernière visite au Maroc pour être sûr qu’il y aura une solution.»

M. Nasser Bourita s'est entretenu, ce jour à Rabat, avec Le commissaire européen chargé du Voisinage et de l'élargissement, M. Olivér Várhelyi



A cette occasion, Monsieur le Ministre a exhorté l'UE à assumer pleinement ses responsabilités vis-à-vis du partenariat avec le Maroc pic.twitter.com/qKMCda3BC1 — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 25, 2024

L’UE, a-t-il dit, a exprimé «clairement» qu’elle est «attachée aux acquis et aimerait non seulement sauver ce partenariat, mais également l’élargir», a conclu le responsable européen en rappelant que l’UE a injecté, ces dernières années, plus de 5 milliards d’euros dans un programme de développement de l’économie nationale. Dans la même journée de ce lundi 25 novembre, le commissaire européen aura des entretiens avec Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget pour un accord de financement de 190 millions d’euros en faveur de la reconstruction d’une partie de la région d’El Haouz touchée par le séisme de décembre 2023.