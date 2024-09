Union européenne: plus de 179.000 permis de séjour délivrés aux Marocains en 2023

En 2023, quelques 179.195 permis de séjour ont été délivrés aux Marocains par les pays de l’Union européenne (UE), en hausse de 10,1% par rapport à 2022. C’est ce qu’indiquent les données qui viennent d’être publiées par Eurostat, institution relevant de la Commission européenne chargée de produire et diffuser des statistiques communautaires.

Les Marocains se classent ainsi en deuxième position parmi les ressortissants non européens ayant obtenu un premier titre de séjour, en termes de croissance par rapport à 2022, juste après la Chine (29,7%) et avant l’Inde (10%). En termes de volume, ils occupent la quatrième place, derrière l’Ukraine (307.313 permis de séjour), le Belarus (281.279) et l’Inde (207.966).

Top 10 des pays non membres de l’UE dont les citoyens ont reçu un premier permis de séjour dans l’UE en 2023 (source : Eurostat)

Top 10 Permis de séjour délivrés par l’UE (nombre) Total 3 741 015 Ukraine 307 313 Bélarus 281 279 Inde 207 966 Maroc 179 195 Syrie 168 667 Turquie 122 128 Russie 115 651 Chine (y compris Hong Kong) 107 680 Brésil 91 543 Afghanistan 90 118

La destination privilégiée des citoyens marocains qui ont obtenu un permis de séjour dans l’UE en 2023 est l’Espagne, avec un nombre de 89.501 titres, se classant premiers sur ce pays (16,3%). Ce nombre représente, par ailleurs, la moitié (49,9%) de tous les permis de séjour délivrés aux citoyens marocains par l’UE au cours de l’année dernière.

La France est en deuxième rang avec 36.648 titres de séjour délivrés aux Marocains, également premiers avec une part de 10,9%. En troisième place vient l’Italie avec 28.695 titres, ce qui place les Marocains en quatrième rang, avec une part de 7,4%. Nos compatriotes sont également les premiers en Belgique avec un nombre de 7.020 permis de séjour délivrés, soit une part de 9,4%. Les données d’Eurostat montrent également que la famille est la principale raison pour laquelle des permis de séjour ont été accordés aux Marocains (50,3%), devant les Russes (39,4%) et les Brésiliens (35,3%).

Les raisons de délivrance des titres de séjour

Globalement, les pays de l’UE ont délivré à des citoyens non européens plus de 3,74 millions de premiers permis de séjour en 2023, en augmentation de 4,7% par rapport à l’année précédente. L’emploi est resté la principale raison de délivrance de ces titres, à hauteur de 33,8% du total, bien que le nombre de permis liés à ce motif soit resté stable (diminution de 0,4%).

Parallèlement, des hausses significatives ont été observées dans les permis accordés pour des raisons d’éducation (13,5%) et de regroupement familial (6,4%). En 2023, la Pologne est restée le principal pays émetteur de premiers permis de séjour, représentant 17,2 % du total de l’UE, suivie de près par l’Allemagne, l’Espagne et la France.