Visa Schengen: l’UE envisage une hausse de 12,5% des frais en 2024

Si vous comptez déposer prochainement une demande de visa Schengen, ne soyez pas surpris de constater une hausse du tarif pratiqué. L’Union européenne (UE) envisage une augmentation de 12,5% des frais d’obtention de ce sésame dans les prochains mois, selon un projet de réforme récemment publié sur le portail de la Commission européenne. Une fois cette proposition actée, les tarifs actuels passeront de 80 à 90 euros pour les adultes, et de 40 à 45 euros pour les enfants.

D’après la commission, cette hausse du prix du visa Schengen s’explique en partie par le taux d’inflation au sein de l’UE. Une initiative qui, selon elle, a été discutée avec des experts des États membres de l’espace Schengen en décembre de l’année dernière. «La Commission a organisé une réunion ad hoc avec des experts des États membres le 20 décembre 2023 pour discuter de ce projet de règlement délégué relatif à la révision du montant des frais de visa Schengen», indique l’organe exécutif de l’UE, précisant que lors de cette rencontre, «l’écrasante majorité des États membres a soutenu la révision des taxes».

Un taux de refus très élevé des demandes de visa Schengen des Marocains

Toutefois, précise l’organisation, cette augmentation des tarifs du visa Schengen n’entrainerait pas de modification des frais pour les prolongations de visa Schengen qui resteront à 30 euros, ni de hausse pour les ressortissants des pays bénéficiant d’accords de facilitation de visa. La Commission indique également que cette réforme est ouverte aux commentaires publics jusqu’au 1er mars 2024, invitant tous les citoyens européens à exprimer leur avis sur cette potentielle augmentation des tarifs du visa. «Des avis qui seront pris en compte pour finaliser l’initiative», ajoute l’UE.

Lire aussi : La France a levé les restrictions sur les visas pour les Marocains: les chiffres à retenir

Ces trois dernières années ont été marquées par un taux de refus très élevé des demandes de visa Schengen des Marocains. En mai 2023, le portail Schengenvisa.info avait révélé que près de 30% des demandes de visas déposées par des voyageurs marocains en 2022, auprès de pays de l’espace Schengen, ont été sanctionnées par un refus. La France et l’Espagne en ont refusé le plus grand nombre, représentant 85% du total des rejets. Pis, le taux de refus du Maroc, 4ème pays émetteur de demandes de ce visa en 2022, dépassait largement le taux global de 17,9%, classant le Royaume parmi les pays ayant enregistré les taux de rejet les plus élevés dans le monde.

Dans une déclaration sur Radio 2M en novembre de l’année dernière, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, avait annoncé une levée des restrictions sur les visas pour les Marocains. Interrogée quelques jours plus tard par Le360, une source de l’ambassade de France à Rabat avait indiqué que 230.000 visas ont été délivrés aux voyageurs marocains en 2023, sur 270.000 demandes déposées à fin novembre, soit un taux de refus de 15%. Alors qu’en 2022, 130.978 visas ont été octroyés pour 213.383 demandes déposées, représentant un taux de refus de près de 40%.