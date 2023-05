Visa Schengen: 30% des demandes marocaines rejetées en 2022, principalement par la France et l’Espagne

En 2022, près du tiers des demandes de visas déposées par des voyageurs marocains auprès de pays de l’espace Schengen ont subi un refus. C’est ce que révèle le portail Schengenvisa.info, qui précise que 29,7% des 423.201 dossiers déposés par des Marocains auprès des services consulaires des 26 pays européens de cette zone ont été sanctionnés par un rejet.

Le taux de refus du Maroc, 4ème pays émetteur de demandes de visa Schengen en 2022, dépasse largement le taux global de 17,9%, classant le Royaume parmi les pays ayant enregistré les taux de rejet les plus élevés dans le monde.

«Même la Russie, dont les voyageurs ont été interdits d’obtention de visas Schengen en 2022 par de nombreux États membres de l’espace Schengen, a un taux de rejet de 10%, bien inférieur à celui du Maroc», souligne le site. Seuls 28 pays sur 163 affichent des taux de rejet plus élevés que le Maroc, notamment l’Algérie (48,2%), la Tunisie (30,3%), le Nigéria (45,6%) ou encore la Côte d’Ivoire (29,8%).

Parmi les 26 États membres de l’espace Schengen, la France et l’Espagne sont ceux qui ont refusé le plus grand nombre de demandes des ressortissants marocains. Sur plus de 161.000 dossiers, Paris en a rejeté 51.498, soit près d’un tiers. Quant à Madrid, elle a rejeté plus de 50.000 dossiers sur plus de 200.000 demandes. Pis, ces deux pays ont représenté 85% du total des rejets pour les demandeurs Marocains, tous pays confondus.

Nombre de visas Schengen approuvés et rejetés pour les Marocains au cours des cinq dernières

Source: Schengenvisa.info.

Bien évidemment, ces rejets massifs entrainent une perte d’argent énorme pour les demandeurs de ce sésame. D’après Schengeninfo, outre le paiement de 80 euros, ils doivent souscrire à une assurance voyage, effectuer une réservation d’un logement dans le pays d’accueil, obtenir un certain nombre de documents coûteux, sans oublier les frais de services imposés par des tiers, notamment les centres de dépôt de demande de visa. Autant de dépenses non remboursables.

Enorme perte d’argent pour les demandeurs

A cela s’ajoute une certaine bureaucratie caractérisée par du doublement du nombre de documents à présenter dans les centres de visas. A en croire ce portail, les Marocains avaient payé pas moins de 3 millions d’euros en 2021 pour des demandes qui ont été refusées.

Le Maroc enregistre donc un des taux de rejet les plus élevés dans le monde pour la deuxième année consécutive, après celui de 27,6% en 2021, sur 157.100 demandes déposées. Une réduction qui a pris de l’ampleur après que la France a décidé en 2021, de réduire de 50% l’octroi de Visa Schengen aux marocains, après le refus des autorités d’accueillir des ressortissants marocains en situation irrégulière et sur le point d’être refoulés. Une mesure qui a été vigoureusement dénoncée par Rabat et sur les réseaux sociaux.

Lire aussi : Données personnelles: le prestataire de visas TLS Contact épinglé par la CNDP

L’exploitation des données personnelles des demandeurs de visas a également été pointée du doigt par la Commission nationale de contrôle de la protection des données personnelles (CNDP). Dans un communiqué publié le 6 janvier 2023, l’instance y révélait que la société TLS Contact, prestataire de collecte de demandes de visas pour la France, avait extrait des images d’enregistrements de vidéosurveillance qui ont été régulièrement transférées à deux institutions gouvernementales à l’étranger, sans citer de noms.

Selon elle, la non-notification de ce transfert à la CNDP est une violation de du chapitre VII de la loi n. 09-08 relative à la protection des données personnelles et expose les auteurs aux sanctions.

En février 2023, un collectif d’associations et d’organisations marocaines, dont la Ligue marocaine pour la défense des droits de l’homme et le Forum marocain des jeunes journalistes avaient dénonçaient les traitements discriminatoires à l’égard des marocains lors de la demande visas. Elles fustigeaient notamment les retards dans le traitement des dossiers, ainsi que la hausse des taux de rejets. Ces nouvelles statistiques sur les énormes rejets de visas en 2022 risquent de raviver les critiques.