La France a levé les restrictions sur les visas pour les Marocains: les chiffres à retenir

Le360 a contacté une source informée de l’ambassade de France à Rabat, afin d’avoir un aperçu en chiffres sur la situation maintenant que la politique de restriction sur les visas a pris fin. L’on a ainsi appris que le taux de refus en 2023 est de 15%, soit un niveau inférieur aux 18% enregistrés en 2019. Cette amélioration est un indicateur positif de l’accessibilité accrue aux visas pour les ressortissants marocains.

Pourquoi se référer à 2019? Parce que c’est l’année qui détient jusqu’à maintenant le record en matière de délivrance de visas français aux Marocains: «environ 346.000 visas octroyés», selon notre source. Les restrictions liées à la Covid-19 en 2021 et en 2022 ont naturellement fait baisser les chiffres, mais «nous devrions les retrouver l’année prochaine», promet-on.

Selon notre source, cette amélioration s’explique par le fait que jusqu’à 1.500 rendez-vous sont ouverts chaque jour par la France, sur la zone Nord et la zone Sud, avec une répartition entre les différents types de demandeurs. Ils s’agit de ceux qui renouvellent leurs visas, les primo-demandeurs, les conjoints de ressortissants français, les chauffeurs routiers, et tous ceux avec des motifs professionnels, etc.

L’augmentation des rendez-vous est bien visible depuis la levée des restrictions en décembre 2022, mais fluctue selon la demande et les capacités des services consulaires surtout, précise notre source. Selon cette dernière, 230.000 visas ont été délivrés sur 270.000 demandes déposées jusque-là en 2023, tandis que l’année dernière, les chiffres étaient de 130.978 visas délivrés pour 213.383 demandes déposées.

L’ambassade de France au Maroc est par ailleurs optimiste quant à la progression des demandes de visa pour l’année en cours. Les prévisions, combinées à une ouverture accrue de rendez-vous, suggèrent une tendance positive. Les demandeurs de visa au départ du Maroc peuvent ainsi anticiper une année dynamique.

Après avoir été classé parmi les pays avec le plus de demandes refusées l’an dernier, il se pourrait que le Maroc, grâce à des dossiers irréprochables, renverse la balance et se retrouve, on l’espère, en haut de la liste des pays avec le plus de demandes acceptées.