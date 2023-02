Etat d’avancement, installations, budget… Tout savoir sur le titanesque projet du port Dakhla Atlantique

Objet d’une convention spécifique signée devant le roi Mohammed VI en février 2016, le port Dakhla Atlantique est un mégaprojet stratégique. L’objectif de ce site d’envergure? Développer une industrie navale et ériger la région en hub incontournable et porte d’entrée vers le continent africain.

Assorti d’une enveloppe budgétaire de 12,5 milliards de dirhams, ce projet portuaire portera sur la réalisation d’un port en eaux profondes sur la façade atlantique de la région de Dakhla-Oued Eddahab, selon trois composantes comme le signale Omar Aberkaz, responsable à la direction d’aménagement du Port Dakhla Atlantique, dans une déclaration pour Le360.

«Ce port comportera un ensemble d’ouvrages, à savoir un bassin de commerce doté d’un poste pétrolier, un bassin de pêche côtière et hauturière qui devra assurer un trafic prévisionnel de près d’un million de tonnes de produits maritimes, et un bassin de réparation navale», fait-il savoir.

Développement ambitieux

«Le projet sera également doté de plusieurs ouvrages de connectivité, dont un pont d’accès en mer, une route de raccordement du port à la route nationale 1 de 7km, ainsi qu’une zone industrielle et logistique. Il permettra de doter la région d’un outil logistique moderne et évolutif, à la hauteur de ses ambitions de développement», relève Omar Aberkaz.

Lire aussi : Vidéo. Lancement des travaux de construction de la route de raccordement au nouveau port Dakhla Atlantique

Pour sa part, Mohamed Amine Fadel, responsable à la Direction d’aménagement du Port Dakhla Atlantique, souligne que les travaux avancent à un bon rythme et que le projet sera livré selon les délais fixés. Dans le détail, les installations de chantiers ont été achevées, la fabrication des poutres pour le pont maritime avance très bien, idem pour les cubipods, comme le relève Abderrahmane Alou, chef de projet du Port Dakhla Atlantique.

Ce complexe portuaire constituera une interface maritime d’intégration économique et un hub de rayonnement continental et international. Pourvoyeur d’emplois directs et indirects, ce chantier aura aussi des retombées positives sur le tissu social de la ville de Dakhla en particulier et la région en général, dont il accompagnera la dynamique économique croissante.