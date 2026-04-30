Economie

Carburants: une baisse des prix attendue ce vendredi 1er mai

Un automobiliste ravitaille son véhicule en carburant dans une station-service. (Photo d'illustration)

Les automobilistes peuvent espérer un léger répit. Les distributeurs pétroliers s’apprêtent à appliquer une baisse des prix des carburants à compter du vendredi 1er mai à minuit, a appris Le360 de source sûre. Il s’agit de la première correction tarifaire depuis le déclenchement de la crise au Moyen-Orient, qui avait fortement tiré les prix à la hausse ces dernières semaines.

Par Wadie El Mouden
Le 30/04/2026 à 17h54

Dans le détail, le prix du litre de gasoil devrait reculer d’un dirham pour s’établir autour de 14,50 dirhams, contre 15,50 dirhams actuellement (tarifs valables dans le centre de Casablanca). L’essence devrait suivre la même tendance, avec une baisse estimée à 1,10 dirham, pour atteindre environ 14,40 dirhams le litre.

Cette révision à la baisse intervient après une période de forte tension sur les prix à la pompe. Depuis le début de la crise au Moyen-Orient, le gasoil avait enregistré une hausse cumulée de plus de 4,70 dirhams par litre, tandis que l’essence avait progressé d’environ 3 dirhams. Une envolée qui a lourdement pesé sur le pouvoir d’achat des ménages.

Lire aussi : Carburants: le Conseil de la concurrence veut tourner la page des prix fixés tous les 15 jours

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé, à l’issue de la dernière réunion consacrée au suivi des répercussions des tensions géopolitiques sur l’économie nationale, la reconduction du soutien direct et exceptionnel en faveur des professionnels du transport de marchandises et de personnes. Une mesure visant à amortir l’impact des fluctuations des prix de l’énergie sur les coûts logistiques.

Par ailleurs, cette baisse intervient alors que le Conseil de la concurrence multiplie les appels à une réforme des mécanismes de fixation des prix. Le régulateur critique notamment la pratique des révisions collectives bimensuelles, jugée incompatible avec le bon fonctionnement d’un marché concurrentiel. Il invite ainsi les opérateurs à adopter des politiques tarifaires indépendantes et plus flexibles, afin de favoriser une concurrence accrue et des ajustements plus rapides au bénéfice des consommateurs.

Par Wadie El Mouden
Le 30/04/2026 à 17h54
#Carburants#Maroc#diesel#essence

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