Le prince Moulay Rachid préside à Meknès l’ouverture de la 18e édition du SIAM

L’ouverture par Son Altesse royale de ce Salon illustre la Haute sollicitude et bienveillance portée par sa majesté le Roi, que Dieu l’assiste, au secteur agricole, et traduit l’engagement inébranlable du Royaume, sous le leadership du Souverain, en faveur des enjeux et défis contemporains liés au développement durable, aux changements climatiques et à la sécurité alimentaire.

À son arrivée au Salon, le prince Moulay Rachid a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par la princesse Sara Bent Bandar Bin Abdelaziz Al Saoud, directrice exécutive du Conseil international des dattes (CID), le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le wali de la région Fès-Meknès, le président du conseil de la région Fès-Meknès, le gouverneur de la préfecture de Meknès, le président du conseil préfectoral de Meknès, le président du conseil communal de Meknès, et le président de la commune Mechouar Stinia.

Son Altesse royale a également été salué par le président de la Chambre régionale de l’agriculture Fès-Meknès, le pacha du Mechouar Stinia, le président et les membres du Conseil d’administration et les sponsors du SIAM, le président de la Fédération des chambres de l’agriculture, le président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), et le commissaire général par intérim du Salon.

Au début de la cérémonie d’ouverture, le prince Moulay Rachid a procédé à la remise des signes distinctifs d’origine et de qualité à des présidents de coopératives et groupements agricoles.

Le prince Moulay Rachid a ainsi remis l’indication géographique «Amendes de Ghassate» à M. Mohamed Boussaksou, président de l’Union des coopératives Ougrour de la région Draa-Tafilalet, et l’appellation d’origine «cumin beldi d’Alnif» à M. Mohand Ihmadi, président du Groupement d’intérêt économique Alnif Tafraouet Maaider, de la région Draa-Tafilalet.

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Son Altesse royale a aussi remis à M. Mohamed Haidach, président de la Coopérative agricole Haidach, de la région Béni-Mellal Khénifra, l’indication géographique «Piment doux Ouled Ali Fkih Ben Saleh», et à M. Abderrahman Labiad, président de l’Association d’origine des produits oléicoles de Kelâa des Sraghna et ses entours, de la région Marrakech-Safi, l’indication géographique «Huile d’olive vierge-extra El Kelâa des Sraghna».

Par la suite et à l’entrée du Salon, le prince Moulay Rachid a été salué par le ministre portugais de l’Agriculture et de la Pêche, dont le pays est l’invité d’honneur de cette 18e édition du SIAM, des personnalités représentant les pays étrangers invités (Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Gambie, Madagascar, Mali, Ouganda, Pologne, Sao Tomé-et-Principe, Soudan et Turquie), ainsi que par les partenaires au développement du Salon (Organisation africaine-asiatique pour le développement rural et Organisation arabe pour le développement agricole).

Son Altesse royale a ensuite visité le pôle «Régions» du Salon, avant de poser pour une photo souvenir avec les présidents des conseils des régions.

Le prince Moulay Rachid a également visité les espaces «Production animale», «Sécurité alimentaire» et «Conseil agricole» au pavillon du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, les pavillons du Groupe OCP et des sponsors et des institutionnels (Crédit Agricole, MAMDA et ANCFCC), les pôles «International», «Agrofourniture», «Agridigital», «Agro-alimentaire et Services», «Nature et environnement», «Machinisme», «Produits du terroir», «Intrants d’élevage» et «Élevage».

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Installé à la Place Sahrij Souani sur une superficie de 37 Ha, le SIAM-2026 connaît la participation de 70 pays, avec le Portugal en tant qu’invité d’honneur, un choix qui reflète l’excellence des relations entre les deux pays et le dynamisme qui marque la coopération bilatérale.

Dans le prolongement des thématiques récentes, qui ont mis en avant les défis de durabilité et de résilience du secteur agricole, le Salon mettra en lumière les acquis du développement des filières animales en matière de santé et de bien-être animal, de sécurité sanitaire et de performances économiques et zootechniques des élevages.

Depuis sa création, le SIAM s’est imposé, conformément aux Hautes orientations de sa majesté le Roi, comme un rendez-vous majeur du calendrier agricole, tant au niveau national qu’international. Il constitue un espace de convergence où se rencontrent décideurs, acteurs économiques, professionnels, acteurs locaux et partenaires internationaux.

Pour cette 18e édition, le SIAM, qui marque une nouvelle étape dans son engagement pour une agriculture innovante, inclusive et tournée vers l’avenir, accueille plus de 1.500 exposants, 500 coopératives, 200 éleveurs, 45 délégations étrangères avec une affluence attendue dépassant 1,1 million de visiteurs, confirmant ainsi son statut de hub mondial de l’agriculture.

À l’instar des éditions précédentes, le SIAM-2026 se veut un catalyseur de développement économique et de promotion de l’identité agricole du Maroc, en droite ligne de la Haute vision royale. Entre innovation technologique, coopération internationale et valorisation du patrimoine agricole, le Salon incarne l’ambition du Royaume de bâtir une agriculture performante, durable et compétitive à l’échelle régionale et mondiale.