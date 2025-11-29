Le prince Moulay Rachid préside un dîner offert par le Roi à l’occasion de l’ouverture officielle de la 22ème édition du FIFM

Le prince Moulay Rachid, accompagné de la princesse Lalla Oum Keltoum, lors du dîner offert par le Roi à l'occasion de l'ouverture officielle de la 21ème édition du FIFM, samedi 30 novembre 2024 à Marrakech. (Photo d'archive)

À leur arrivée, le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Oum Keltoum ont passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salués par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et présidente de la Commune de Marrakech, Fatima-Ezzahra El Mansouri, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, ainsi que le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Oum Keltoum ont également été salués par le wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Khatib El Hebil, le président de la région de Marrakech-Safi, Samir Goudar, la présidente du Conseil préfectoral de Marrakech, Jamila Afif, et le président du Conseil de la commune Mechouar-Kasbah, Abderrahmane Ouafa.

Le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Oum Keltoum ont également reçu les salutations de Faïçal Laraïchi, vice-président délégué de la Fondation du Festival international du film de Marrakech, de Mélita Toscan du Plantier, conseillère du président de la Fondation, de Rémi Bonhomme, directeur artistique du Festival, de Azeddine Benmoussa, conseiller financier du président au sein de la Fondation du FIFM, de Fadwa Megzari, secrétaire générale du Festival, de Saad Imani, trésorier général, de Naoufal Bensouda, directeur financier du Festival, ainsi que de Ali Hajji, coordinateur général du Festival.

Par la suite, le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Oum Keltoum se sont rendus au Salon d’honneur où il a été procédé à la présentation à leurs altesses royales du jury de la 22ème édition du Festival international du film de Marrakech, des stars étrangères invitées du Festival et des partenaires étrangers et nationaux.

Placée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, la 22ème édition du FIFM a été ouverte, vendredi soir au Palais des Congrès de la Cité ocre, en présence d’éminentes figures et personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias, du Maroc et de l’étranger.