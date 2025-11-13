FIFM 2025: Laurence Fishburn, Guillermo Del Torro, Jodie Foster, Karan Johar, Tahar Rahim… en conversation à Marrakech

Environ 16 personnalités animeront le programme Conversation à la 22ème édition du Festival International du film de Marrakech.

Pour sa 22ème édition, qui se tiendra du 28 novembre au 6 décembre, le Festival international du film de Marrakech réunira des personnalités parmi les plus inspirantes du cinéma mondial.

Parmi elles, le cinéaste sud-coréen Bong Joon Ho, lauréat de la Palme d’or et de quatre Oscars pour «Parasite»; le réalisateur, scénariste et producteur mexicain Guillermo del Toro, triple lauréat des Oscars pour «La Forme de l’eau» et «Pinocchio»; ou encore l’Australien Andrew Dominik, connu pour «Chopper» et «Blonde».

Le public retrouvera également l’acteur, réalisateur et producteur américain Laurence Fishburne («Boyz n the Hood», «Matrix», «Tina»), l’actrice et réalisatrice Jodie Foster, double lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice («Les Accusés», «Le Silence des agneaux»), ainsi que Karan Johar, figure emblématique du cinéma bollywoodien.

Parmi les invités de marque figurent aussi Bill Kramer, directeur général de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (l’institution qui décerne les Oscars), la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki (Prix du jury à Cannes pour «Capharnaüm»), le brésilien Kleber Mendonça Filho («Bacurau», «L’Agent secret»), l’iranien Jafar Panahi (Lion d’or à Venise, Ours d’or à Berlin, Palme d’or à Cannes), l’acteur français Tahar Rahim (César du meilleur acteur pour «Un prophète») et l’icône du cinéma arabe Yousra.

Deux «Conversations croisées» viendront également rythmer cette édition. La première réunira Virginie Efira (César de la meilleure actrice pour «Revoir Paris») et Chiara Mastroianni (Prix d’interprétation à Cannes – Un certain regard pour «Chambre 212»), dans un échange autour du métier d’actrice, de la liberté face aux rôles et de la manière dont le cinéma éclaire le rapport au monde.

La seconde, intitulée «Filmer la mémoire: entre l’histoire collective et l’intime», fera dialoguer les réalisatrices marocaines Asmae El Moudir (Prix de la mise en scène à Cannes – Un certain regard et Étoile d’or du FIFM pour «La mère de tous les mensonges») et Karima Saïdi («A Way Home»). Ensemble, elles aborderont la façon dont le documentaire marocain interroge la mémoire, l’exil et les transformations sociales à travers des récits personnels.

Enfin, la célèbre actrice italienne Monica Bellucci, grande habituée du festival, prendra part à une conversation autour de son dernier film documentaire «Bellucci: une rencontre», réalisé par le grec Yannis Dimolitsas, présenté dans la section «11ème continent».

Avec cette programmation d’exception, le FIFM 2024 confirme son statut de rendez-vous majeur du cinéma mondial, célébrant la diversité des voix et des regards qui façonnent le septième art.