Cinéma: le FIFM lance son appel à films pour la sélection de l’édition 2025

Le Festival international du film de Marrakech (FIFM) ouvre les inscriptions pour sa 22ème édition, prévue en novembre 2025. Les cinéastes du monde entier sont invités à soumettre leurs œuvres pour tenter de figurer dans la sélection officielle de l’un des rendez-vous cinématographiques majeurs du continent africain.

Premiers et deuxièmes films à l’honneur

La compétition officielle du FIFM 2025 sera exclusivement dédiée aux premiers et deuxièmes longs métrages internationaux -fictions, documentaires, films d’animation ou expérimentaux- d’une durée minimale de 65 minutes. Pour être éligibles, les films doivent avoir été achevés entre novembre 2024 et novembre 2025, et n’avoir jamais été projetés dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Une attention particulière sera portée aux films proposés en première mondiale.

Les autres sections non compétitives du festival accueilleront quant à elles des œuvres de cinéastes débutants ou confirmés, à condition qu’elles soient projetées pour la première fois au Maroc.

Une inscription entièrement digitalisée

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2025. Les films doivent être envoyés sous forme de lien de streaming, accompagnés de sous-titres en anglais ou en français si la langue originale n’est pas l’une de ces deux. Les œuvres sélectionnées seront projetées à Marrakech au format DCP, dans leur version originale, sous-titrée selon les exigences du Festival.

Les films retenus seront annoncés officiellement début novembre 2025, mais les réalisateurs seront informés par email en amont.