FIFM 2024: «Happy Holidays» de Scandar Copti décroche l’Étoile d’or

Après une semaine de projections, les quatorze films de la compétition officielle de la 21ème édition du Festival international du film de Marrakech ont été départagés, ce samedi 7 décembre, et les lauréats annoncés durant la cérémonie de clôture qui s’est tenue dans la salle des ministres du Palais des congrès.

Les suffrages du jury, présidé par le cinéaste italien Luca Guadagnino, ont récompensé le film palestinien «Happy Holidays» de Scandar Copti.

Le Palmarès de la 21ème édition du Festival international du film de Marrakech:

Étoile d’Or, Grand Prix du FIFM: «Happy Holidays» de Scandar Copti

Prix de la mise en scène: «Under the volcano» de Damian Kocur

Prix du jury: «The cottage/La Quinta» de Silvina Schnicer et «The village next to paradise» de Mo Harawe

Prix d’interprétation féminine: Manar Shehab et Wafaa Aoun pour leurs rôles dans «Happy Holidays» de Scandar Copti.

Prix d’interprétation masculine: Roman Lutskyi pour son rôle dans «Under the volcano».

Durant cette édition 2024, quatorze longs métrages étaient en lice dans le cadre de la compétition officielle: «La Mer au Loin» de Saïd Hamich Benlarbi (Myanmar, Singapour, France, Norvège, Corée du Sud, Qatar), «Soudan, souviens-toi» de Hind Meddeb (France, Tunisie, Qatar), «Under the Volcano» de Damian Kocur (Pologne), «The Village Next to Paradise» de Mo Harawe (Autriche, France, Allemagne, Somalie), «The Wolves Always Come at Night» de Gabrielle Brady (Australie, Mongolie, Allemagne), «Bound in Heaven» de Huo Xin (Chine) et « Ma–Cry of silence» de The Maw Naing (Myanmar, Singapour, France, Norvège, Corée du Sud, Qatar).

Concouraient également «Perfumed with Mint» de Muhammed Hamdy (Égypte, Qatar, Tunisie, France), «Les Tempêtes» de Dania Reymond-Boughenou (France, Belgique), «One of Those Days When Hemme Dies» de Murat Fıratoğlu (Turquie), «Happy Holidays» de Scandar Copti (Palestine, Allemagne, France, Italie, Qatar), «The Cottage» de Silvina Schnicer (Argentine, Brésil, Espagne, Chili), «Happyend» de Neo Sora (Japon, États-Unis) et «Jane Austen a gâché ma vie» de Laura Piani (France).