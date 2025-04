Abdellatif Hammouchi reçoit le chef du renseignement de la Garde civile espagnole pour son premier déplacement à l’étranger

Un communiqué du pôle DGSN-DGST précise que cette visite constitue le premier déplacement à l’international de ce haut responsable sécuritaire espagnol depuis sa nomination. Le choix du Maroc comme première destination souligne la solidité des relations de coopération stratégique entre les deux pays, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

Les discussions entre Abdellatif Hammouchi et le responsable espagnol ont porté sur les moyens de développer les mécanismes de coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité, ainsi que sur le renforcement du partenariat entre les deux pays afin de garantir la synergie et la coordination nécessaires face aux défis sécuritaires imposés par l’environnement régional commun et les menaces terroristes dans les zones de tension à l’échelle mondiale, notamment dans la région du Sahel et du Sahara.

Le communiqué précise également que ces entretiens ont permis de passer en revue les différentes opérations de sécurité menées conjointement entre le Maroc et l’Espagne, et qui ont prouvé leur efficacité dans la neutralisation des menaces sécuritaires aux niveaux régional et international. Il a aussi été question des mécanismes de coordination et de renforcement des efforts bilatéraux en vue du succès de l’organisation de la Coupe du monde 2030, prévue au Maroc, en Espagne et au Portugal, en particulier en ce qui concerne la neutralisation des risques et menaces pesant sur la sécurité publique.

Cette rencontre reflète l’importance majeure accordée à la coopération bilatérale maroco-espagnole dans le domaine sécuritaire, qui constitue un modèle efficace et régulier de collaboration entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la migration irrégulière. Elle traduit également la volonté ferme des deux parties de travailler dans un esprit de coordination et d’anticipation afin de réduire les diverses menaces et risques communs.