Maroc-France: lancement d’un comité de soutien pour l’organisation du Mondial 2030

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, Laurent Saint-Martin, effectue une visite officielle au Maroc à la tête d’une importante délégation, ce jeudi 24 avril, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et des préparatifs pour la Coupe du monde de football 2030. C’est ce que rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du même jour.

Les membres de la délégation française tiendront des réunions avec des responsables gouvernementaux marocains, qui aboutiront au lancement du « Comité franco-marocain pour soutenir l’organisation du Mondial 2030 par le Maroc », précise le quotidien.

Une dizaine de représentants d’entreprises françaises qui accompagnent le ministre, Laurent Saint-Martin, «vont présenter l’expertise française dans les domaines de la planification urbaine, de la construction des infrastructures sportives, de la gestion des flux touristiques et des technologies événementielles», explique Al Akhbar. La France, ajoute le quotidien, «ambitionne de devenir un partenaire privilégié du Maroc dans plusieurs secteurs pour l’organisation de la Coupe du monde 2030».

Le ministre français participera également au Forum des affaires pour la Coupe du monde 2030 au Maroc, une occasion de renforcer les échanges économiques bilatéraux. D’après Al Akhbar, ce forum réunira, entre autres, Mohamed El Kettani, coprésident du Club des entrepreneurs franco-marocains, ainsi que plusieurs dirigeants institutionnels marocains, dont Fouzi Lekjaa, président du comité marocain pour la Coupe du monde 2030 et ministre du Budget, Riyad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Karim Zidane, ministre chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques.

Par ailleurs, note le quotidien, plusieurs responsables ont salué le rôle croissant du Maroc dans l’accueil d’événements sportifs majeurs. Ainsi, Gianni Infantino, président de la FIFA, a souligné que «le Maroc dispose aujourd’hui d’infrastructures dépassant les normes internationales, grâce à la modernisation globale entreprise par le Royaume. Cette modernisation a été menée dans les meilleures conditions et avec un engagement conforme à l’organisation de ces grands événements dans l’agenda du football africain et international».

Le président de la FIFA, dont les propos ont été rapportés par le quotidien, a ajouté que «l’accueil par le Maroc de la Coupe du monde 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, constitue l’une des compétitions phares de la FIFA dans les années à venir». Il a souligné que «cette compétition, en plus de rassembler le monde autour d’une passion commune, contribuera à la croissance économique du Maroc».

De son côté, Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis, a rappelé que le Maroc accueillera la Coupe d’Afrique des Nations en 2025, avant d’organiser conjointement la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal. Ces deux grandes compétitions témoignent, selon lui, de «la grande responsabilité que porte le Maroc en tant que pays hôte d’événements mondiaux majeurs dans le football».

Dans le cadre des préparatifs pour le Mondial, plusieurs routes feront l’objet de travaux de réhabilitation, et les villes voisines des grandes métropoles hôtes bénéficieront également de ces projets de développement, dans une logique d’inclusion régionale.

Le Maroc ambitionne de faire de la Coupe du monde un véritable levier de développement, note le quotidien. Ainsi, une trentaine de villes à travers le Royaume seront intégrées à un programme de développement incluant notamment des interventions ciblées sur les axes routiers prioritaires, avec la nécessité d’élargir le financement pour maximiser l’impact régional du projet.