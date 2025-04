Coopération Maroc-France: Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, en visite au Maroc du 21 au 25 avril

Du 21 au 25 avril, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, visitera le Maroc dans le but de renforcer le partenariat entre les deux parties, a-t-on appris de source autorisée.

L’ancienne candidate LR à la présidentielle française, Valérie Pécresse, aura des entretiens avec des responsables marocains pour approfondir la coopération sur l’innovation, l’éducation et le développement durable.

Le lundi 21 avril à Rabat, elle rencontrera le chef du gouvernement et le Haut-commissaire au plan, Chakib Benmoussa, avant de conclure un accord de coopération culturelle avec Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des Musées. Le même jour, elle s’entretiendra avec Mohamed Zidouh, président du groupe parlementaire d’amitié France/Maroc.

Lire aussi : Rachida Dati au Maroc: renforcement de la coopération culturelle franco-marocaine, avec le cinéma comme point focal

Le 22 avril, à Casablanca, Valerie Pécresse signera avec Abdellatif Maâzouz, président de la Région de Casablanca-Settat, le renouvellement de leur accord de coopération pour la période 2025-2027. Ce partenariat, débuté en 2016, est structuré autour de cinq axes stratégiques: le climat et la mobilité durable, l’innovation et le numérique, la culture et le patrimoine et le développement économique et l’emploi.

Les 23, 24 et 25 avril, la présidente de la Région Île-de-France se déplacera à Marrakech et à Benguérir, où elle signera un protocole entre la Région Île-de-France et l’Université Mohammed VI.

Durant son voyage au Maroc, Valerie Pécresse sera accompagnée d’une importante délégation composée de Geoffroy Didier, président délégué et porte-parole de la région, Florence Portelli, vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création et Othman Nasrou, vice-président chargé des Finances et de l’Evaluation des politiques publiques.

La délégation comprend également les représentants de sept entreprises franciliennes spécialisées dans les secteurs de l’intelligence artificielle, de la ville durable, de l’aménagement urbain, de la végétalisation et de la performance de l’eau, selon la même source.