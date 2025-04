Fès: inauguration des nouveaux locaux du consulat général de France et de l’Institut français

Après plusieurs mois de travaux, le bâtiment historique des services consulaires français à Fès a rouvert ses portes, ce mardi 8 avril 2025, sur l’avenue Abou Obeida Ibn El Jarrah, dans une version entièrement rénovée. Pensé comme un lieu à la fois fonctionnel et ouvert sur la ville, ce nouveau site abrite désormais sous un même toit le consulat général de France et l’Institut français de Fès. Présidée par Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, la cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de Carine Foeller Viallon, consule générale de France, Agnès Humruzian, directrice générale de l’Institut français du Maroc, les autorités officielles de la région Fès-Meknès, ainsi que de nombreuses personnalités locales et des représentants de la communauté française.

Restructuré selon des normes contemporaines, d’une modernité respectueuse de l’identité de la capitale spirituelle et culturelle du Maroc, le nouveau site illustre la volonté d’offrir un accueil modernisé, adapté aux besoins et aux attentes actuels, à tous les usagers, et reflète l’engagement de la France en faveur du renforcement de sa présence institutionnelle à Fès et sa région.

Lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau site commun du Consulat général de France et de l’Institut français à Fès, le 8 avril 2025.

Le regroupement des services consulaires et culturels permet de créer un espace dynamique et ouvert, destiné aussi bien au public français qu’au public marocain. Il accueille les citoyens français pour leurs démarches consulaires et administratives, et se conçoit comme un lieu d’échanges et de rencontres culturelles et éducatives au sein de la médiathèque de l’Institut.

Le site accueille également un centre de langue qui offre des cours de français de qualité avec un savoir-faire reconnu. À terme, il abritera également les équipes de Campus France, dont le rôle est d’accompagner les étudiants marocains qui ont des projets d’études en France. Parallèlement, l’activité «hors-les-murs» de l’Institut français à Fès, très ancré localement, se poursuivra, en lien avec ses partenaires éducatifs, culturels et associatifs.

Cette inauguration marquera une étape importante dans le renforcement des liens entre la France et le Maroc, dans une dynamique régionale, et ouvre la voie à de nombreuses initiatives à venir. À l’image de l’événement dédié à l’art traditionnel «Al Halqa» organisé prochainement dans le jardin de l’Institut, associant une vingtaine de classes dont les élèves ont mené un travail dans le cadre d’un projet écologique intitulé «REGARDENOUS». Il s’agit d’une initiative pédagogique et culturelle voulant mettre en valeur le patrimoine oral et artistique auprès des jeunes générations.