Rabat: célébration en avance de la fête nationale française du 14 juillet à la Résidence de France

L’ambassade de France au Maroc a organisé, le vendredi 12 juillet, une réception à la Résidence de France à Rabat, à l’occasion de la fête nationale française du 14 juillet. Cette édition 2024, célébrée en avance à Rabat, a accueilli plus de 2000 personnes.

Les invités ont été accueillis par Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, Sandrine Lelong-Motta, consule générale de France à Rabat, ainsi que par le Colonel Vincent Roué, attaché de défense de l’ambassade.

Sandrine Lelong-Motta, consule générale de France à Rabat.

À cette occasion, Christophe Lecourtier a rappelé l’élan très positif que connaissent actuellement les relations franco-marocaines. «Depuis un an, bien du chemin a été parcouru, bien des choses ont été redécouvertes, ou apprises: avec le Maroc, nous avons commencé à retisser la trame d’une nouvelle histoire», a-t-il déclaré.

«Alors que le Royaume s’apprête à célébrer les 25 ans du règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, je n’ai aucun doute que la France saura manifester, avec le plus haut degré de clarté, l’importance cardinale de sa relation avec le Maroc et exprimer sa volonté de renouveler notre engagement historique à ses côtés», a-t-il ajouté.

De son côté, Sandrine Lelong-Motta a évoqué le rôle important de la communauté française au Maroc, qui «participe quotidiennement à la vitalité et à la qualité des relations franco-marocaines».

Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, a pris la parole en tant que représentant du gouvernement marocain pour saluer les efforts fournis des deux côtés. Ont également pris part aux festivités Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances et Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.