Hydrogène vert: du concret pour l’Offre Maroc

Le comité de pilotage de l’Offre Maroc en matière d’hydrogène vert a sélectionné cinq investisseurs nationaux et internationaux pour la réalisation de six projets stratégiques dans trois régions du sud du Royaume. Ces initiatives, dont l’investissement global s’élève à 319 milliards de dirhams, visent à positionner le Maroc comme un acteur incontournable dans le domaine de l’hydrogène vert.

Cette annonce fait suite à une réunion tenue à Rabat le jeudi 6 mars, marquant le démarrage des négociations avec les entreprises retenues. Ces dernières, leaders dans leurs pays respectifs, opèrent sous la bannière de deux consortiums majeurs. Le premier, nommé ORNX, regroupe la société américaine Ortus, l’espagnole Acciona et l’allemande Nordex, avec un focus sur la production d’ammoniac. Le second rassemble la société émiratie Taqa, et l’espagnole Cepsa avec un projet plus diversifié englobant l’ammoniac, le carburant industriel et l’acier vert. S’y ajoute le Marocain Nareva.

En parallèle, la société saoudienne ACWA Power se concentrera sur la production d’acier vert, tandis qu’un autre consortium composé des entreprises chinoises UEG et China Three Gorges se consacrera à la fabrication d’ammoniac.

La sélection des investisseurs repose sur une approche scientifique et transparente, visant un partenariat équilibré et pérenne entre le Maroc et ces acteurs industriels, lit-on. Les accords préliminaires prévoient l’attribution de terrains pouvant aller jusqu’à 30.000 hectares par projet, avec un cadre contractuel garantissant une gestion optimale des ressources foncières publiques.

Ces six projets viennent compléter deux autres accords signés en octobre 2024 à Rabat en présence du roi Mohammed VI et du président français Emmanuel Macron. Le premier accord associe le Royaume au groupe Total Énergies pour le développement de la filière de l’hydrogène vert. Le second concerne un partenariat entre l’Office chérifien des phosphates et la société ENGIE pour la mise en place de cinq projets, dont un spécialement dédié à cette énergie propre.

Il est à noter que la procédure de sélection des projets reste ouverte aux investisseurs intéressés, écrit le magazine.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique impulsée par les Hautes directives royales, notamment dans le discours du Trône du 29 juillet 2023, mettant l’accent sur le développement durable et les énergies renouvelables. Elle traduit l’ambition du Maroc de devenir un hub de référence en hydrogène vert, en s’appuyant sur sa position géographique stratégique, ses ressources naturelles abondantes et ses infrastructures conformes aux normes internationales.