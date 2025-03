Télécoms: propriété d’Elon Musk, Starlink en négociation avec le Maroc pour un déploiement au Sahara

Une révolution technologique est en cours dans les provinces du Sud du Royaume. C’est du moins ce qu’indique Africa Intelligence, affirmant que le fournisseur d’accès à Internet par satellites, Starlink ambitionne d’étendre son réseau au Sahara occidental.

Starlink n’est autre que le pendant high tech du magnat Elon Musk, homme le plus riche du monde, propriétaire du géant Tesla et accessoirement proche du président américain Donald Trump qui l’a nommé à la tête du nouveau département américain de l’efficacité gouvernementale. Les négociations sont entamées avec les autorités marocaines pour permettre à Starlink de déployer ses satellites au-dessus du Sahara. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’améliorer la connectivité des régions Sud du Royaume.

La première prise de contact dans ce sens a eu lieu entre Elon Musk et les autorités marocaines à l’été 2024. Des discussions approfondies s’en sont suivies, notamment à l’occasion du Qatar-Africa Business Forum qui s’est tenu à Marrakech en novembre 2024. C’est Lauren Dreyer, vice-présidente de Starlink présente à l’événement, qui était aux manettes. Le pôle Moyen-Orient et Afrique du Nord de Starlink a pris le relais.

Le déploiement de Starlink reste tributaire de plusieurs autorisations. L’opérateur doit notamment obtenir l’aval de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), dirigée par Mohammed Hassi-Rahou, qui se charge des aspects techniques du dossier. Il lui faudra également celui de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), sous la direction du général El Mostafa Rabii, qui évalue les implications sécuritaires du projet.

Par ailleurs, la perspective de voir Starlink s’implanter dans la région suscite des inquiétudes parmi les opérateurs nationaux. Ces acteurs traditionnels du marché des télécommunications redoutent la concurrence d’un fournisseur offrant un accès direct et potentiellement plus abordable à Internet.

Ce développement technologique pourrait jouer un rôle clé tant sur le plan civil que militaire, en offrant des solutions de connectivité avancées aux habitants et aux institutions de la région, précise Africa Intelligence. En offrant une couverture Internet à haut débit via satellite, l’entreprise d’Elon Musk pourrait non seulement réduire la fracture numérique, mais aussi renforcer les infrastructures de télécommunications, avec des applications possibles dans les domaines de la sécurité, de l’éducation et du développement économique.

Rappelons qu’hier mardi, le président Trump rendait un fervent hommage à son plus proche soutien. Donald Trump a fait applaudir le milliardaire désormais à la tête du Département de l’efficacité gouvernementale, une entité nouvellement créée pour réduire les dépenses publiques. «Merci Elon. Il travaille très dur. Il n’avait pas besoin de ça», a déclaré le président américain au sujet du patron de Tesla, SpaceX et du réseau social X.

President Trump recognizes Elon Musk and DOGE. pic.twitter.com/pGoqQmKRac — CSPAN (@cspan) March 5, 2025