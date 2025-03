Nouveaux rebondissements dans l’affaire du tunnel secret de Sebta

Les forces de l’ordre marocaines intensifient leurs recherches pour localiser un tunnel de trafic de drogue reliant le Maroc à Sebta. Les récentes opérations de la gendarmerie royale suggèrent une avancée dans l’enquête.

Dans son édition du vendredi 7 mars,, Al Ahdath Al Maghribia révèle des mouvements inhabituels des forces de sécurité marocaines dans le nord du pays, coïncidant avec une activité similaire de la Guardia civil espagnole à Sebta. Ces opérations simultanées suggèrent une coopération conjointe pour localiser un tunnel reliant les deux territoires, dont l’entrée côté marocain reste à découvrir.

Pour rappel, dans le cadre d’une opération qualifiée d’importante et exceptionnelle, les autorités de Sebta ont réussi dernièrement à arrêter près de 20 suspects, parmi lesquels un responsable politique d’origine marocaine, ainsi que des membres de la Gardia civil et d’autres individus impliqués dans un trafic de drogue. Cette opération a conduit à la découverte d’un tunnel reliant le Maroc à un entrepôt qui servait autrefois au stockage de marchandises de contrebande et qui est désormais utilisé comme cachette pour les drogues acheminées via ce passage souterrain, long de plus de 50 mètres.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, la Guardia Civil a été contrainte de faire demi-tour lors de son exploration du tunnel reliant Sebta au Maroc, en raison d’infiltrations d’eau importantes. Ces infiltrations, potentiellement liées aux récentes pluies, ont nécessité l’évacuation de l’eau du tunnel pour assurer la sécurité des équipes de recherche. Parallèlement, la gendarmerie royale marocaine a renforcé sa présence à proximité de la frontière.

Selon des témoignages sur place, des véhicules officiels et des agents en civil ont été déployés dans la zone frontalière, où se trouverait l’entrée du tunnel de trafic de drogue vers Sebta. Cette présence, inhabituelle et distincte des mesures habituelles, indique une opération spécifique liée à l’enquête.