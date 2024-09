Bab Sebta: saisie par la douane de plus de 2,7 millions de dirhams en devises étrangères

En collaboration avec la police, les éléments de la douane de Bab Sebta ont saisi, ce lundi 9 septembre à 2h30 du matin, au niveau du contrôle des véhicules à l’entrée, une importante somme d’argent non déclarée en devises étrangères (euros et en yuans chinois), d’une contre-valeur exacte de 2.744.321,5 dirhams, transportée à bord d’une voiture immatriculée en Espagne et conduite par un ressortissant sénégalais.

Un paquet contenant une somme en devises dissimulé dans la cavité de la boite à vitesses.

Rangés par paquets, les billets de banque étaient répartis entre les bagages (54.040 euros et 1.800 yuans), l’intérieur de la planche de bord et une cavité aménagée près de la boîte de vitesses (200.000 euros) du véhicule.

Le suspect a été arrêté par la police locale, en vue de le remettre à la police judiciaire de M’diq pour complément d’enquête, sur instruction du parquet compétent, alors que les devises et la voiture qui les transportait (une Peugeot 5008) ont été retenues par les services de la douane.