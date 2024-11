Les détails de la visite à Laâyoune de Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc

En marge de sa visite à Laâyoune, ce mardi 12 novembre, à la tête d’une importante délégation, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, a déclaré que les provinces du Sud constituent «le nouvel horizon des actions et des stratégies de la France» dans ses relations avec le Royaume du Maroc.

Portant un message clair de soutien et de partenariat, le diplomate a multiplié les rencontres avec les responsables locaux. Dès les premières heures de la matinée, il a ainsi été accueilli par Hamdi Ould Errachid, maire de Laâyoune, avec lequel les discussions ont porté sur les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines économique, culturel et éducatif.

«Nous sommes venus ici pour exprimer concrètement la volonté politique qui avait été énoncée lors de la visite du président de la République à l’invitation de Sa Majesté. Nous avons commencé à mesurer toutes les opportunités qui se présentent. Nous sommes aujourd’hui en capacité de commencer à imaginer les projets en réponse à ces opportunités. Notre volonté est véritablement de mettre en œuvre le plus rapidement possible les projets qui commencent à naître dans les domaines culturels, économiques, sociaux et bien entendu scolaires et universitaires», a déclaré Christophe Lecourtier dans une déclaration aux médias.

Poursuivant le programme de sa visite, l’ambassadeur a été reçu par Abdeslam Bekrate, wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra. Se disant impressionné par les progrès réalisés grâce au Programme de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par le roi Mohammed VI, il a salué les efforts de modernisation entrepris dans cette région.

Christophe Lecourtier et la délégation l’accompagnant ont également pris part à un roadshow économique, initié par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), en présence d’une cinquantaine de chefs d’entreprises et de décideurs économiques français. Cette tournée avait pour objectif d’explorer les opportunités d’investissement et de partenariat dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le maire de Laâyoune, Hamdi Ould Errachid, accueillant l'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, le 12 novembre 2024.

La composante éducative et culturelle n’était pas en reste. L’ambassadeur a ainsi visité l’école Paul Pascon, établissement géré par l’Office scolaire et universitaire international (OSUI) et intégré au réseau des écoles françaises au Maroc, qui symbolise le partenariat maroco-français dans le champ de l’éducation. Il y a notamment échangé avec des enseignants et des élèves, réaffirmant l’importance de l’enseignement comme vecteur de rapprochement entre les deux pays.

Soutien aux initiatives dans les domaines de l’éducation et de la culture

Dans le même sens, Christophe Lecourtier a souligné l’ambition de la France de renforcer son soutien aux initiatives éducatives et culturelles dans les provinces du Sud, notamment par la création prochaine d’un siège de l’Alliance française, organisation créée en 1883 dont l’objectif est de diffuser la langue et la culture françaises. Le projet a d’ailleurs été récemment annoncé par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

Cette visite dans les provinces du Sud, la première de son genre pour un ambassadeur de France au Maroc, est la deuxième d’un chef de mission diplomatique d’une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, après le déplacement à Dakhla de l’ancien ambassadeur des États-Unis à Rabat, David T. Fischer, alors en fonction.