Coup de filet: 3,4 tonnes de chira saisies après une course-poursuite près de Nouaceur

Une course-poursuite s’est déroulée à l’aube de ce jeudi entre les éléments de la Brigade nationale et un véhicule utilitaire. Si le conducteur a réussi à prendre la fuite, le véhicule a été intercepté et saisi, révélant à son bord une quantité substantielle de stupéfiants.

«L’intervention de la Brigade antigang faisait suite à des informations précises transmises par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST)», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 15 mai. Ces renseignements ont permis de déjouer une tentative de trafic international de drogue et de procéder à la saisie de 3,4 tonnes de chira. L’opération s’est déroulée dans la localité rurale d’Ouled Azzouz, rattachée à la préfecture de Nouaceur.

Les investigations, menées conjointement par la Brigade nationale et la DGST, sous la supervision du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca, ont abouti à l’identification du conducteur du véhicule utilitaire impliqué dans ce trafic. L’enquête a également permis d’identifier l’ensemble des individus liés à ce réseau criminel opérant dans le trafic international de stupéfiants.

«Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus de lutte contre le trafic international de drogue et de psychotropes. Ainsi, il y a deux jours, les services de police, en coordination avec la DGST, avaient mené une opération d’envergure portant un coup sévère aux réseaux de trafic», écrit Assabah.

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire de Fès avaient alors réussi à interpeller un individu âgé de 41 ans, soupçonné d’appartenir à une organisation criminelle active dans le trafic international de drogue et de psychotropes. Il a été arrêté alors qu’il conduisait un camion de transport de marchandises contenant des découpes métalliques à l’intérieur desquelles étaient dissimulées 4,2 tonnes de chira.