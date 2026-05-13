Drame routier à Guercif: des survivants racontent l’enfer d’un bus renversé à Saka

Le service des urgences du CHU d’Oujda a accueilli six blessés après le renversement d’un autocar sur la RN15 à Saka dans la province de Guercif. (M.Chellay/Le360)

Selon les témoignages de survivants, le voyage s’est transformé en cauchemar en quelques secondes. Le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule, qui s’est retourné à plusieurs reprises, semant la panique parmi les passagers.

Mohamed, l’un des rescapés, raconte que le bus s’était arrêté auparavant à Oued Amlil pour une courte pause. Épuisé, il s’était endormi avant d’être brutalement réveillé par le choc. «Je me suis réveillé au milieu des cris et des appels à l’aide. Je n’ai pas vu l’accident, mais j’ai aperçu des passagers coincés sous les sièges après le renversement», témoigne-t-il.

Il souligne par ailleurs la rapidité d’intervention des secours, qui ont évacué les blessés vers l’hôpital provincial de Guercif, avant le transfert des cas graves vers le CHU Mohammed VI d’Oujda, saluant au passage la qualité de la prise en charge médicale.

Un autre survivant, Mustapha Douri, qui voyageait avec sa sœur, livre un récit encore plus saisissant. Il affirme que le bus circulait à vive allure et que des bruits de chocs contre des pierres étaient audibles avant l’accident. Selon lui, le véhicule s’est retourné à plusieurs reprises juste après avoir dépassé un camion.

Blessé à la tête, Mustapha explique avoir tenté, malgré ses blessures, de secourir sa sœur, restée coincée sous les débris, ainsi que d’autres passagers. Les éléments de la protection civile et les équipes d’intervention sont arrivés peu après pour prendre en charge les victimes.

D’après un premier bilan officiel, le médecin légiste de Guercif, le docteur Zouine Bouchaïb, a confirmé que la morgue a reçu quatre victimes, trois hommes et une femme, tous originaires de la province de Nador. Trois des victimes sont nées en 1994, tandis que la quatrième est née en 1978. Les décès sont survenus aux alentours de 4h30 du matin, en raison de la violence de l’accident.

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Le docteur El Yamani Boufelja, responsable du service d’aide médicale urgente dans la région de l’Oriental, a précisé que 31 personnes ont été blessées. Une coordination a été mise en place entre l’hôpital provincial de Guercif, la direction régionale de la santé et le CHU Mohammed VI d’Oujda pour assurer la prise en charge des cas les plus graves.

Le service des urgences du CHU d’Oujda a accueilli six blessés, dont trois ont été admis en réanimation dans un état critique, sous surveillance médicale étroite. Les trois autres patients sont dans un état stable, certains ayant été orientés vers le service d’orthopédie.

Le professeur Houssam Bkiyar, chef du service de réanimation et des urgences, a indiqué que les autres blessés souffrent de fractures et de traumatismes nécessitant des interventions chirurgicales légères.

Suite à ce drame, un large dispositif a été déployé dans la province de Guercif. Autorités locales, gendarmerie royale, protection civile et personnels de santé ont été mobilisés pour gérer les conséquences de l’accident et assurer la prise en charge des victimes. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident, qui relance une nouvelle fois la question de la sécurité routière sur les axes nationaux.