Province d’El Jadida: six morts et huit blessés dans un accident de la route

Six personnes, dont trois femmes, ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées à divers degrés de gravité dans un accident de la route survenu mercredi dans le douar Al-Houanta, relevant de la commune d’Ouled Rahmoun (province d’El Jadida).

L’accident s’est produit sur la route provinciale n°3443 à la suite du renversement d’un véhicule transportant 14 ouvriers agricoles, après que le conducteur a perdu le contrôle, apprend-on auprès des autorités locales.

Lire aussi : Accident de la route à Khouribga: les familles des victimes sous le choc

Aussitôt informées, les autorités locales, les services de la Gendarmerie royale et les éléments de la Protection civile se sont rendus sur les lieux afin de prendre les mesures nécessaires. Les blessés ont été évacués vers le Centre hospitalier provincial Mohammed V d’El Jadida et l’hôpital local de la ville d’Azemmour.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie royale, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident et d’établir les responsabilités, ajoute la même source.