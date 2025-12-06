Accident à Fnideq: le bilan monte à quatre morts

Quatre personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées, ce samedi matin, dans un terrible accident qui a secoué Fnideq, après qu’un camion de grand tonnage a percuté un café populaire situé en plein quartier El Batiou.

Le nombre de victimes de l’accident survenu ce samedi à Fnideq est passé à quatre morts, tandis que huit personnes ont été recensées parmi les blessés.

Selon les autorités locales de la préfecture de M’diq–Fnideq, l’accident s’est produit lorsqu’un camion de grande capacité, chargé de matériaux de construction, a heurté deux bâtiments à usage résidentiel et commercial. Une défaillance des freins serait à l’origine de la perte de contrôle du véhicule.

Le premier bâtiment touché abrite un café au rez-de-chaussée et des appartements aux étages supérieurs. Le second comprend plusieurs commerces ainsi qu’un hôtel non classé. La violence de l’impact a provoqué un incendie, rapidement pris en charge par les équipes de la protection civile.

Dès l’annonce de l’accident, les autorités locales, les services de sûreté et les éléments de la protection civile se sont rendus sur place pour sécuriser la zone, éteindre les flammes et organiser l’évacuation des blessés. Ces derniers ont été transportés au service des urgences de l’hôpital Hassan II de Fnideq pour recevoir les soins nécessaires.

Les autorités locales signalent également d’importants dégâts matériels. Les deux bâtiments ont été fortement endommagés et sept véhicules stationnés à proximité ont subi des détériorations dues à l’impact et à l’incendie.

Les opérations de recherche se poursuivent afin de vérifier l’éventuelle présence d’autres victimes à l’intérieur des zones endommagées.

Un enquête a été ouverte par les services compétents, sous la supervision du parquet, afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’établir les responsabilités.