Accident à Fnideq: un camion percute un café, trois victimes décédées

Trois personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées, ce samedi matin, dans un terrible accident qui a secoué Fnideq, après qu’un camion de grand tonnage a percuté un café populaire situé en plein quartier El Batiou.

D’après les premières informations recueillies sur place, l’incident serait lié à une panne soudaine des freins du véhicule. Le camion a poursuivi sa trajectoire sans pouvoir s’arrêter et a percuté l’établissement. L’impact a entraîné un départ de feu, qui s’est propagé au café puis à une habitation voisine.

Les équipes de la protection civile sont intervenues pour éteindre les flammes, sécuriser les lieux et évacuer les victimes. Huit personnes blessées ont été transportées vers l’hôpital de Fnideq, où deux d’entre elles ont été signalées dans un état critique selon des sources médicales. Environ 18 clients présents sur les lieux n’ont pas été blessés.

L’accident a également causé des dommages matériels à plusieurs bâtiments situés le long de la rue Mohammed V, notamment un hôtel et deux immeubles d’habitation. Les autorités ont momentanément fermé la circulation dans la zone afin de permettre les opérations d’intervention.

Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de l’accident et de déterminer les responsabilités éventuelles.