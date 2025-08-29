Tragédie à Taroudant: huit vies emportées dans un accident impliquant un grand taxi et un camion

Huit personnes sont mortes dans la nuit du jeudi au vendredi dans un accident sur la RN1 reliant Marrakech à Agadir. (M.Oubarka/Le360)

Huit personnes, cinq hommes et trois femmes, ont perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi dans un accident de la route sur la nationale reliant Marrakech à Agadir, au niveau de la commune de Bigoudine dans la province de Taroudant. L’accident a été provoqué par une collision entre un grand taxi en provenance d’Inezgane et un camion chargé de produits agricoles.

Le drame s’est produit à environ 80 kilomètres d’Agadir, en direction de Marrakech. À bord du taxi se trouvaient sept passagers, dont aucun n’a survécu. Le chauffeur du camion a lui aussi perdu la vie, transformant le choc en une tragédie d’une rare brutalité.

La nuit était déjà bien avancée quand le vacarme assourdissant de la collision a brisé le silence de cette portion de route. En un instant, le grand taxi, chargé de voyageurs, a été réduit à l’état d’épave. Le camion impliqué, renversé sur le bas-côté, a déversé sa cargaison agricole sur l’asphalte, figeant les rares témoins dans l’effroi de cette scène d’une intense violence.

امحند أوبركة

La Gendarmerie royale, les autorités locales et les forces auxiliaires se sont rapidement rendus sur les lieux, sous la supervision du gouverneur de Taroudant. Les équipes de la Protection civile ont dû intervenir longuement pour extraire les corps prisonniers des tôles froissées. Les dépouilles ont ensuite été transportées à la morgue de l’hôpital régional Hassan II d’Agadir, sur ordre du parquet compétent.

La circulation a été interrompue pendant plusieurs heures, le temps de dégager les véhicules et de sécuriser la voie. Dans l’attente des conclusions de l’enquête ouverte par la Gendarmerie royale, une atmosphère de stupeur et de deuil s’est emparée des familles et des proches des victimes, mais aussi des usagers de la route, rappelant une nouvelle fois les dangers permanents qui guettent sur cet axe très fréquenté du sud marocain.