Accident à Taroudant: le bilan s’alourdit à cinq morts

À l’entrée de l’hôpital provincial El Mokhtar Soussi de Taroudant, l’agitation est encore palpable ce mardi matin. À l’intérieur, des familles attendent des nouvelles de leurs proches victimes de l’accident survenu hier, lundi 26 mai 2025, à Sebt El Guerdane.

La veille, un pick-up transportant des ouvrières agricoles originaires de la commune de Sidi Dahmane a quitté la route au niveau de Sebt El Guerdane. L’accident s’est produit après l’éclatement d’un pneu du véhicule, provoquant la perte de contrôle du conducteur.

Le pick-up est alors entré en collision avec une autre voiture arrivant en sens inverse. «Cinq femmes sont mortes sur le coup. Dix autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement», explique Abdel Fattah Mohib, directeur de l’hôpital provincial El Mokhtar Soussi de Taroudant.

Le responsable signale que les deux victimes arrivées dans un état critique ont été transférées à l’hôpital Hassan II d’Agadir. Les blessures des huit autres blessés varient entre fractures, traumatismes crâniens et contusions multiples.

Les victimes étaient toutes originaires de la commune de Sidi Dahmane, dans la province de Taroudant. Elles se rendaient chaque jour vers des exploitations agricoles dans la région de Biougra, signale un proche.

«Cela fait des années que nous alertons sur les dangers du transport par pick-up, totalement anarchique et illégal. Chaque fois qu’un drame se produit, on promet de réagir. Et puis plus rien», regrette Rachid Slimani, secrétaire national du secteur du transport routier à l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

«Les fameux pick-ups, ces véhicules utilitaires détournés pour transporter des ouvriers, continuent de circuler impunément sur les routes rurales, souvent en surcharge, sans ceinture, sans contrôle technique, et parfois sans conducteur qualifié», dénonce-t-il.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident, d’identifier les éventuelles négligences et de situer les responsabilités légales en vue de poursuites appropriées.