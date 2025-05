Accident meurtrier près d’Essaouira: les rescapés témoignent

Parti de Safi à minuit, l’autocar transportait plusieurs passagers en direction d’Agadir. Quelques heures plus tard, aux environs de 03h55, la route allait virer au cauchemar. «Nous avons passé sans encombre le contrôle de la Gendarmerie royale à Tamanar», témoigne une rescapée, encore sous le choc. Mais à peine un kilomètre plus loin, tout a basculé.

Selon les premières déclarations recueillies auprès des victimes, le drame s’est joué en un éclair. «Nous avons ressenti une collision violente, sur la route, entre Essaouira et Agadir. Je ne comprends toujours pas comment le conducteur de la voiture, arrivant en sens inverse, qui nous a percutés, a perdu le contrôle, mais il est décédé sur le coup», se souvient une passagère.

L’impact a été si brutal que l’autocar s’est renversé à deux reprises, provoquant une scène d’effroi à l’intérieur du véhicule. «Il y a eu des cris partout», relate une autre victime, tout en évoquant la panique et la confusion qui ont suivi le choc.

Peu après l’accident, les services d’urgence ont été alertés. Le Centre hospitalier provincial d’Essaouira s’est immédiatement mobilisé. Le délégué provincial du ministère de la Santé, Zakaria Aït Lahcen, dresse un premier état des lieux: «Le bilan provisoire fait état de 7 décès sur place, 1 décès à l’hôpital, 25 blessés, dont 17 souffrant de blessures légères et 8 dans un état grave à très critique.»

«Le personnel du Centre hospitalier provincial d’Essaouira, rapidement alerté, s’est tenu prêt à prendre en charge les blessés», rassure-t-il.

Des scènes de deuil déchirantes

Les familles des victimes se sont rassemblées à la morgue pour dire un dernier adieu à leurs proches. L’émotion était palpable: tristesse, larmes et sidération régnaient dans l’atmosphère. Jusqu’à présent, quatre corps ont été remis après les démarches réglementaires.

L’un des proches raconte le choc: «J’ai appris à cinq heures du matin que ma mère, ma sœur et mon frère se trouvaient dans l’autocar accidenté à Tamanar. Dès que j’ai su, j’ai pris la route pour Essaouira, rempli d’inquiétude. Sur place, j’ai découvert que ma mère était blessée, le visage fracturé. On m’a d’abord dit que ma sœur était dans un état grave, mais juste après, on m’a annoncé son décès.»

Pour d’autres, l’annonce a aussi été brutale. «Ma sœur est décédée, ma mère est hospitalisée. J’ai été informé à six heures du matin. C’est une douleur incommensurable», confie une deuxième personne.

Sur les visages, la douleur a pris le pas sur tout le reste. À Tamanar comme ailleurs, l’heure est désormais à la solidarité et au deuil...