Taliouine: 5 personnes tuées et une dizaine de blessés dans un grave accident de la route

Cinq personnes ont perdu la vie et une dizaine d’autres ont été blessées à des degrés divers, lundi 8 juillet, à la suite du renversement et de la chute d’une fourgonnette d’une falaise escarpée de plus de 50 mètres au niveau de la commune rurale de Zagmouzen, relevant du cercle de Taliouine, dans la province de Taroudant.

Le chauffeur, qui se dirigeait vers le marché hebdomadaire de Taliouine, a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, provoquant la chute de celui-ci avec 15 personnes à bord. L’accident a causé la mort de 5 d’entre elles, tandis que les autres passagers ont été blessés à divers degrés, apprend Le360 de source informée.

Les autorités locales, la Gendarmerie royale et les éléments de la Protection civile sont immédiatement intervenus pour récupérer les corps des victimes et transférer les blessés aux urgences de l’hôpital provincial de Taroudant. Les cas graves ont été, quant à eux, évacués vers le Centre hospitalier régional Hassan II d’Agadir pour recevoir les soins nécessaires.

Les services de la Gendarmerie royale ont ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les causes de l’accident.