Berrechid: un accident de la circulation conduit à la saisie d’une demi-tonne de résine de cannabis

Les services de la police judiciaire de Berrechid ont mobilisé, dans la matinée du dimanche 26 mai 2024, plusieurs de leurs éléments afin d’enquêter sur la provenance d’une importante quantité de résine de cannabis, qui avait été retrouvée dans une voiture accidentée, près d’un supermarché.

Le véhicule, qui s’était probablement renversé aux premières heures de la matinée du dimanche 26 mai, comportait aussi dans son habitacle le moteur d’un bateau pneumatique.

Selon des informations recueillies par Assabah de ce mardi 28 mai, ce sont les services des accidents de la circulation de la sûreté de Berrechid qui ont été informés en premier lieu du renversement de ce véhicule.

Au cours des premières constatations, les éléments de la police ont découvert que la voiture contenait une importante quantité de résine de cannabis, le moteur d’un bateau pneumatique et d’autres équipements qui auraient pu servir à un trafic de stupéfiants par voie maritime.

Devant cette découverte, ils ont informé le service de la messagerie de la Sûreté nationale de Berrechid, d’autant que le conducteur de la voiture était introuvable.

Suite à la diffusion d’un avis de recherche à grande échelle, les éléments de la police judiciaire ainsi que plusieurs responsables de la police se sont rendus sur le champ sur les lieux de l’accident, après avoir averti le parquet de cette affaire.

Les enquêteurs ont ratissé le périmètre de l’accident, le plus largement possible, relevé l’ensemble des indices qui pouvaient s’y trouver et saisi tous les objets qui pourraient les aider à retrouver le (ou les) individus impliqués dans ce trafic de stupéfiants.

En parallèle, les éléments de la brigade scientifique et technique ont relevé les empreintes qui se trouvaient sur le véhicule et pris des photos pour les exploiter tout au long du processus de recherche et d’enquête.

Les enquêteurs ont par la suite procédé à la saisie de la quantité de résine de cannabis, que des interlocuteurs interrogés par Assabah estiment à près de 500 kilogrammes, et ont également saisi le moteur d’un bateau pneumatique. Le véhicule accidenté a ensuite été placé à la fourrière.

Depuis lors, les enquêteurs tentent de déterminer l’ensemble des circonstances qui prévalent dans cette affaire de trafic de drogue, afin de retrouver le (ou les) suspects qui y sont impliqués.