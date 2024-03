Casablanca: saisie de 10,3 tonnes de résine de cannabis, trois trafiquants arrêtés et un autre abattu

Un début de journée très mouvementé sur l’un des axes autoroutiers de Casablanca. Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la police judiciaire, en coordination avec la Gendarmerie royale, est intervenue ce mercredi 27 mars pour intercepter deux véhicules utilitaires chargés de grandes quantités de drogue.

Le conducteur du premier véhicule et son accompagnateur ont obtempéré au niveau d’un échangeur. Quant au conducteur et un quatrième individu se trouvant à bord du second véhicule, ils ont essayé de se soustraire au filet des enquêteurs.

Armé d’un fusil de chasse, le passager du second véhicule a tiré sur les policiers et les usagers de l’autoroute, mettant sérieusement leur sécurité en péril. Après quatre tirs de sommation, un élément de la Brigade anti-gangs (BAG) a mortellement blessé le trafiquant, permettant ainsi de mettre fin à leur cavale, lui et le chauffeur.

La drogue saisie et confiée aux soins des services de la Douane, les trois individus ont été placés en détention pour les besoins de l’enquête, tandis que la dépouille de leur acolyte abattu a été transférée à la morgue pour les besoins d’une autopsie.

إحباط عملية كبرى لتهريب أزيد من 10 أطنان من الحشيش بالدار البيضاء. DGSN