Une nouvelle tentative de trafic de drogue avortée, saisie de 3,8 tonnes de cannabis à Berrechid

Le mis en cause, suspecté de liens avec un réseau criminel de trafic de drogue et de psychotropes, a été arrêté dans une ferme située au village Sidi Mekki dans la région de Berrechid. Les investigations menées ont permis de localiser l’endroit où se trouvait la drogue saisie. Celle-ci était dissimulée à l’intérieur d’un véhicule utilitaire portant une plaque d’immatriculation falsifiée et stationnée dans la ville de Berrechid. La quantité saisie se composait de 103 colis.

Des doses de cocaïne et un autre véhicule utilitaire ont également été saisis lors de cette opération. Ceci, en plus de fausses plaques d’immatriculation.

Lire aussi : Opération coup de poing à Tanger Med: une cargaison géante de 3,2 tonnes de cannabis interceptée

La personne arrêtée était recherchée au niveau national, comme révélé dans la base de données de la Sûreté nationale. Ceci, tant par les services de la police judiciaire que par la gendarmerie royale à Ouazzane, Khouribga, Beni Mellal et Tétouan, et ce, pour son implication présumée dans d’autres affaires en lien avec le trafic de drogue et une tentative de meurtre avec préméditation.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de délimiter les ramifications de cette activité criminelle et arrêter les autres personnes impliquées dans cette affaire.