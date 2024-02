Opération coup de poing à Tanger Med: une cargaison géante de 3,2 tonnes de cannabis interceptée

Nouveau coup de filet des services de sécurité au port Tanger Med. Dimanche 11 février, les éléments de la Sûreté nationale, en collaboration avec les services de la douane du complexe portuaire tangérois, ont intercepté une cargaison de pas moins de 3,255 tonnes de résine de cannabis.

La drogue, découverte lors d’un contrôle de routine, était dissimulée parmi une cargaison de poissons et de fruits de mer à bord d’un camion-remorque qui s’apprêtait à quitter le territoire, par voie maritime, vers un port européen. Le conducteur du poids lourd, un Marocain âgé de 32 ans, a été interpellé.

L’enquête, qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, devra dévoiler les dessous de cette affaire et éventuellement faire la lumière sur les éventuelles ramifications et complicités aux niveaux national et international.

Selon des informations obtenues par Le360, le camion intercepté à Tanger était parti de la ville d’Agadir et convoyait une cargaison de calmars et de crevettes, qui servait à dissimuler les tonnes de drogue.

Cette opération intervient dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité marocains dans la lutte contre les réseaux de trafic de drogue à l’échelle internationale.