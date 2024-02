Kénitra: plus de 3.800 comprimés psychotropes saisis, deux individus interpellés

Deux individus ont été interpellés, samedi 3 février, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de comprimés psychotropes. Les prévenus, âgés de 32 et 45 ans, ont été arrêtés au niveau d’une gare de péage autoroutière, près de la ville de Kénitra, immédiatement après leur arrivée à bord d’une voiture en provenance d’une ville dans le nord du Royaume.

Les perquisitions effectuées dans le véhicule ont permis la saisie en leur possession de 3.825 comprimés psychotropes, dont 600 comprimés de type «Ecstasy» et 3.225 comprimés de type «Rivotril», indique une source sécuritaire.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le Parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés et de dévoiler les éventuelles ramifications de ce trafic de drogues et de produits psychotropes.