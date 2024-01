Deux gendarmes pris dans la nasse d’un réseau de trafic de psychotropes

Selon le quotidien arabophone Assabah, dans sa livraison de ce lundi 29 janvier, les deux gendarmes interpellés auraient fait partie d’un réseau de trafic de comprimés psychotropes.

Affectés à une jonction routière qualifiée de sensible, les deux prévenus militaires (les gendarmes étant des éléments des FAR), ils auraient facilité un trafic de comprimés psychotropes (Karkoubi) transportés par un opérateur de transport public en commun.

La publication rappelle, par ailleurs, que suite à cette affaire, pas moins de 7 mandats d’arrêt ont été émis au niveau national.

Selon Assabah, tout avait commencé quand les services de sécurité avaient saisi quelque 100.000 comprimés d’ecstasy dissimulés dans un véhicule immatriculé en Allemagne et conduit par un ressortissant marocain.

Cette opération des services de sécurité marocains, rappelle Assabah, intervient dans le cadre de la coopération sécuritaire du Royaume avec ses partenaires et alliés internationaux contre le trafic de drogues, de la traite des êtres humains et de la criminalité transfrontalière.

Et il n’est plus utile de rappeler que cette coopération est et a été d’une grande utilité pour la région, le continent africain et à l’échelle internationale.