Grâce à une étroite collaboration avec la DGST, les services espagnols interceptent plus de 1,5 tonne de cocaïne

Gros coup de filet des services de sécurité espagnols grâce à la collaboration étroite de la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST). Quelque 1.564,5 kilos de cocaïne ont été interceptés sur un bateau pneumatique près des îles Canaries, précisément dans les eaux de Gran Canaria. Trois membres de l’équipage ont été arrêtés.

🔴 Agentes de la @guardiacivil y @policia intervienen más 1.500 kilos de cocaína en aguas cercanas a la costa de Gran Canaria tras interceptar una embarcación semirrígida y detener a sus tripulantes.#InformativosCR pic.twitter.com/g2EKS8qWoq — Canarias Radio (@laautonomica) January 17, 2024

L’arrestation de ces trois personnes et l’interception du bateau ont eu lieu grâce au suivi et à la surveillance tant de la police nationale que de la Guardia civil (gendarmerie) espagnoles, «ainsi qu’aux informations fournies par la Direction générale de surveillance du territoire marocain (DGST), aux premières heures du 12 janvier», indique notamment le quotidien El Diario.

Alerté, le patrouilleur de la Guardia civil de Río Órbigo a détecté le bateau et a ensuite entamé une poursuite qui s’est terminée par l’arrestation de l’équipage et l’arraisonnement du bateau avec, à bord, quelque 64 balles de cocaïne. Aucune précision n’a été donnée concernant la nationalité des trafiquants et la provenance exacte de la drogue saisie.

Le tribunal de Telde a placé les trois suspects en détention. Cette action s’inscrit dans le cadre de la collaboration étroite entre les services de sécurités marocains et espagnols, notamment en matière de lutte contre le trafic international de drogue.