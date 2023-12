Casablanca: un ressortissant subsaharien arrêté en flagrant délit de trafic de cocaïne

Le suspect a été arrêté en flagrant délit de trafic de plusieurs doses de cocaïne, avant que les opérations de perquisition effectuées à son domicile, dans le quartier d’El Oulfa à Casablanca, n’aboutissent à la saisie d’un kilogramme et 260 grammes de cocaïne et 500 grammes de «Lpoufa», outre la saisie de deux balances et plusieurs téléphones portables, a-t-on indiqué de source sécuritaire.

L’enquête a également permis de saisir un montant de 20.000 dirhams que le suspect a tenté d’utiliser pour soudoyer des agents de la police, dans l’intention d’éviter son arrestation, note-t-on.

L’individu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur tous les actes criminels qui lui sont reprochés et d’arrêter le reste des complices dans cette affaire.